UASLP anuncia el 56 Congreso Nacional de la Sociedad Matemática Mexicana

Es muy común escuchar frases como no entiendo, el profesor no me tiene paciencia y no me gustan las matemáticas, cuando desde las infancias se da el acercamiento hacia esta ciencia formal que surgió del estudio de las figuras geométricas y la aritmética con números; Hoy la máxima casa de estudios anuncia que se realizará en San Luis Potosí el 56 Congreso Nacional de la Sociedad Matemática Mexicana.

Cabe destacar la importancia de realizar estos eventos ya que el 65 por ciento de alumnos de secundaria son incapaces de solucionar problemas matemáticos de quinto grado de primaria y solo 14 por ciento de secundaria, mientras que un 11 por ciento en nivel medio superior muestran un desempeño satisfactorio en la materia, según se ha destacado en el Plan Nacional para la Evaluación de los Aprendizajes (Planea), que aplica el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) en México.

También hay información que se refiere que dos de cada diez niños mexicanos que cursan la primaria y secundaria cuentan con una preparación escolar suficiente en la ciencia que dominó Pitágoras.

Desde la Universidad Autonómica de San Luis Potosí, UASLP, anunciaron que desarrollarán el Congreso de Matemáticas en las instalaciones del Centro Cultural Universitario Bicentenario (CC200) del 23 al 27 de octubre, que también se hace en conjunto con el Centro de Emprendimiento e Innovación Potosino de la UASLP, albergarán a las y los participantes evento que a través de la difusión pretende captar la mayor cantidad de personas

Esta actividad se enmarca en la celebración del 80 aniversario de fundación de la Sociedad Matemática Mexicana (SMM) y en el centenario de autonomía universitaria. Cabe hacer mención que las actividades serán hibridas, aunque la mayoría presenciales. Las sesiones virtuales se transmitirán a través de la plataforma Zoom, Teams y Youtube.

El director de la Facultad de Ciencias, José Salomé Murguía Ibarra, mencionó que, derivado de la oferta educativa del plantel que son la Licenciatura en Matemáticas Aplicadas, Licenciatura en Aplicación y Enseñanza de las Ciencias, e Ingeniería Física, se tuvo afinidad para la realización del evento.

A su vez, la Dra. Andrea Arlette España Tinajero, coordinadora del comité organizador local e integrante del Instituto de Física de la UASLP, externó que este evento es el más importante en el país en el área de las matemáticas.

Se realizará bajo diversas modalidades que son Plenarias, Mesas redondas, cursos, sesiones de área, carteles, talleres de docencia; la sección de Matemáticas en la calle, y De joven a joven.

En la primera, jóvenes de otros estados vienen a capacitar a profesores para impartir talleres de divulgación en las calles y lograr acercamiento con el público en general. En la sección de joven a joven, estudiantes de licenciatura y posgrado en matemáticas acuden a escuelas de San Luis Potosí a ofrecer charlas e inculcar el gusto por las matemáticas e incluso, la ingeniería.

Oscar Jasel Berra Montiel, Andrea Arlette España Tinajero, Felipe García-Ramos y María del Carmen Rodríguez Vallarte, conformaron la propuesta para competir por la sede del Congreso Nacional, la cual se obtuvo con el apoyo de los directores de Facultad de Ciencias, Salomé Murguía Ibarra, y del Instituto de Física, Ricardo Guirado.