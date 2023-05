Trabajadores del IEEA protestaron por vales de despensa

El director general del Instituto Estatal para la Educación de los Adultos en San Luis Potosí, IEEA, José Luis Castro Castillo, asegura que ya le pagó los vales de despensa a los trabajadores que se están manifestando por incumplimiento en sus prestaciones.

María de la Luz Cervantes Torres, secretaria general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación para Adultos, SNTEA, y decenas de trabajadores del organismo realizaron una marcha de sus oficinas sobre la calle de Zenón Fernández hacia llegar al Centro del Alto Rendimiento, donde expusieron leyendas como “Exigimos el pago completo de la medida de fin de año ( vales de despensa). Exigimos cumplimiento al contrato colectivo de trabajo".

Asimismo, exigen un alto a las represalias y presunto hostigamiento laboral contra los trabajadores que han tenido que sufrir en los últimos meses, así como de cambios de adscripción sin justificación alguna.

Sentencian que piden respeto al Contrato Colectivo de Trabajo, viáticos puntuales y un alto a las amenazas.

Entrevistado por lo anterior, el funcionario Estatal dijo que en el mes de diciembre de 2022 se les tenía que pagar una cantidad de vales, era por 13 mil 700 pesos, pero se establece por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, SHCP, que el otorgamiento de la medida de fin de año de este tipo con sujeción a la disposición fiscal aplicable hasta por la cantidad en mención, siempre y cuando se cuente con la disponibilidad del presupuesto en la partida del gasto correspondiente.

"Y como dice la Secretaría de Hacienda se les dio el recurso con el que se contaba hasta ese momento que fueron 7 mil 800 pesos, no se contaba con el presupuesto pero se hizo la gestión ante el Instituto Nacional y no tuvieron recursos y Hacienda no nos pudo respaldar y precisamente se quedó esa parte, pero como dice la dependencia Federal es muy clara siempre y cuando se cuente con la disponibilidad del presupuesto si no se cuenta con el recurso del ejercicio 2022 se les dio lo que se tenía en su momento, jamás se les quitó, yo tengo que manejar lo que me manda México".

Se le pagó este beneficio a 156 trabajadores y argumenta que hasta el momento la líder sindical en el estado no se ha presentado con él para hablar de este tema, aunque sí lo hicieron autoridades del sindicato nacional hace dos meses y se les explicó lo anterior.

"Te soy honesto se hizo la gestión ante el nacional y si México no me manda recursos de dónde los genero".

Explicó que todo esto ocurrió debido a la pandemia, ya que muchos de sus trabajadores murieron y se les tuvo que pagar seguros funerarios y tuvieron que utilizar ese presupuesto y México no respondió, lo que tuvo que hacer es economizar y buscar estrategias para salir adelante, aún así están en una dinámica financiera complicada.