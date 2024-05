Fallo judicial impide estallar huelga en la Universidad Politécnica de SLP

Rosa de Guadalupe Cervantes Gamboa, jueza del Tribunal Laboral de San Luis Potosí, se declaró incompetente ante el estallamiento a huelga que querían llevar a cabo los trabajadores de la Universidad Politécnica de San Luis Potosí para este martes 28 de mayo, a decir de la base trabajadora consideran sospechoso que ello ocurriera a unos días de que se lleven a cabo las elecciones presidenciales.

La líder del Sindicato Nacional de Trabajadores Académicos, Administrativos y Varios de las Universidades Politécnicas, Tecnológicas y Universidades de México, “Sindicato Nacional Profesora Dolores Jiménez y Muro”, Mónica López, consideró sospechoso que esto esté sucediendo, toda vez que ya les habían autorizado la huelga para las 6.30 de la mañana, sin embargo intempestivamente la juez se declaró incompetente, ante lo cual el gremio interpondrá un amparo.

Lamenta que esta circunstancia haya sucedido a días de las elecciones y es justo ese tema lo que les causa sospecha, pues consideraron que posiblemente por intervención del gobierno del Estado la juez dejó este asunto en la volatilidad y para no verse afectado previo al proceso de las votaciones.

Luis Ricardo Solache / El Sol de San Luis

“Recibimos una notificación en la cual la jueza se declaraba no competente para conocer el caso en este tribunal", argumentando que el patrón es un Organismo Público Descentralizado. Es claro que se cometió una arbitrariedad en contra de nuestro sindicato y específicamente en contra de los trabajadores que buscan la firma de un Contrato Colectivo de Trabajo”.

Para los quejosos queda claro que las autoridades patronales ahora junto con el Poder Judicial están negando el derecho a la negociación colectiva a los trabajadores “la medida de declararse incompetentes, viola nuestro derecho constitucional a la huelga durante un proceso de negociación colectiva. Es por todo ello que hemos procedido legalmente al promover un amparo en contra de la determinación de la jueza, dado que hay una violación evidente contra los casi 400 trabajadores universitarios, quienes buscamos que se respeten nuestros derechos a través de la firma de un Contrato Colectivo de Trabajo”.

Además sentenció que como sindicato ratifican un estallamiento a huelga, mientras que la Universidad Politécnica hizo su procedimiento, nosotros teníamos varios meses negociando, “de hecho se nos pedían prorrogas, el rector Mario Alberto Martínez Rojas, nos decía que él no podía tomar decisiones, que solamente lo podían hacer en la junta directiva, y nos exigía una baja de salario del 35 por ciento para poder firmar el Contrato Colectivo, pero realmente”.

Luis Ricardo Solache / El Sol de San Luis

Al igual, en la institución de educación superior del Estado, les solicitaron entrar a huelga hasta el mes de agosto próximo, pero no ofrecían garantías a los docentes, entre ellas los contratos de trabajo de la base docente “hablamos de hacer convenios, pero la Universidad no cumplió, llegaron escritos, sin ofrecer estabilidad, también ofrecieron la recontratación del Comité Ejecutivo, pero nosotros dijimos que no, si no había una garantía de que iban a respetar los empleos de los profesores, pero como llegaron sin escritos, pidiendo prorrogas, sin intención de avanzar en la negociación, entonces fue que nosotros decidimos ratificar el estallamiento a huelga pero casualmente, la juez nos pidió algunas horas para entregarnos algunos escritos, para que ella se pronunciara, y la respuesta fue que después de siete audiencias de trabajo con nosotros se declaró incompetente”.

Les dijo que tenían que irse a otro juzgado “la incompetencia lo que generó es que no hiciéramos la huelga hoy, porque el estallamiento implicaba una serie de procedimientos que ya no se podían cumplir, ya no se puede reparar ese daño porque a final de cuentas la fecha era hoy a las 06:30 horas y no pudimos hacerlo, lo que solicitamos a través del amparo, es que ojalá las autoridades, del tribunal tomen medidas y se pueda continuar el procedimiento”.

La huelga es un derecho laboral, y su objetivo final es firmar un contrato colectivo que garantice que los docentes pueden seguir con sus salarios “cosas que en este momento no se están garantizando para los trabajadores. Estamos en espera de si es factible la suspensión, y seguiremos metiendo escritos”.