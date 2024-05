Candidatas al Senado desairan "foro de propuestas" organizado por el INE en SLP

El Instituto Nacional Electoral (INE) organizó un “foro de propuestas” de candidatas al Senado de la República por San Luis Potosí, pero solamente acudieron dos de las cinco registradas.

Ruth González del PVEM, Rita Ozalia Rodríguez de MORENA y Teresa Mendoza del PT, representantes de la Cuarta Transformación, no estuvieron presentes en el evento transmitido en las redes sociales del INE.

Asistieron la candidata de Movimiento Ciudadano Josefina Salazar y la de la coalición Fuerza y Corazón por México Verónica Rodríguez, quienes hicieron una amplia exposición de sus propuestas.

El delegado del INE Pablo Sergio Aispuro señaló que “el debate es obligatorio para candidatos a la Presidencia de la República. En lo demás, la propia norma establece que, de acuerdo a los recursos, a los tiempos, a las posibilidades de los candidatos, acuerdo con los partidos políticos y todavía hay un trabajo que se tiene que hacer con las academias para acordar, digamos, los formatos de preguntas, de cuestionamientos, de tiempos”.

“Recurrimos a un esquema que favorece el encuentro, en un clima en el que a todas les pareció bien, porque en general las personas que nosotros consultábamos les preocupaba el grado de confrontación que podía presentarse, es decir, no era como muy aceptado”.

Explicó que “cuando yo consulté con ellas –las candidatas-, en general me decían, ‘no, va a estar muy agresivo, no quiero’; hay quienes pensaban que les generaba una desventaja, que no tenía sentido. Trabajar para que vinieran las personas que iban a venir fue complicado”.

Se le preguntó por qué el CEEPAC sí pudo organizar 20 debates y el INE no pudo con uno, a lo que Aispuro Cárdenas respondió que “cuando revisamos las normas, encontramos que el tiempo era muy corto. Había un esquema que exigía mucho más tiempo para la organización y la verdad es que no nos daba el tiempo”.

Sobre qué le dijeron las candidatas ausentes, reveló que “percibí preocupación respecto a los tonos que se podían dar, hubo claras inquietudes o puntos de vista entre las candidatas y sus dirigencias de sus partidos. Todavía ayer y antier algunas de ellas me decían, es que yo sí, pero mi dirigencia me dice esto, me dice aquello”.

“El formato de debate entre aspirantes, ellas mujeres al Senado, no fue el mejor que consideraron ellas. Propusimos un formato que se llama foro de propuestas, digamos que fue un paso intermedio. El otro lo sentían muy rudo, muy confrontativo y no se prestó”.

De la candidata de MORENA Rita Rodríguez, Aispuro Cárdenas señaló que “estuvo muy indecisa. Decía que sí, yo había entendido que no, otra vez alguien me dijo que sí y luego me llegó anoche un documento que decía que no y eso fue la historia”.

“En el caso de la señora Ruth –González- nunca tuvimos un sí, entendimos con claridad desde el principio que no. No argumentó compromisos de campaña previamente”.