Todos los elementos de la FGE sometidos a pruebas de Covid-19

Tras haber hecho un posicionamiento público denunciando el grado de vulnerabilidad que tienen los elementos de la Fiscalía General del Estado frente al Covid-19, el diputado Edgardo Hernández Contreras logró que la Secretaría de Salud anunciara que aplicará pruebas a todo el personal.

Expuso que en comunicación con la doctora Mónica Liliana Rangel, ésta le expresó el compromiso de aplicar las pruebas de coronavirus en los próximos días a todo el personal operativo, que tiene contacto permanente con la ciudadanía, para descartar cualquier situación.

Recientemente Hernández Contreras, hizo un llamado al Secretario de Seguridad Pública, Jaime Pineda Arteaga y al Fiscal General del Estado (FGE), Federico Garza Herrera, para que se brinde la atención inmediata a los elementos de la corporación en la Capital Potosina, así como agentes de investigación y ministerios públicos en la zona huasteca que resultaron contagiados por el COVID-19, ya que desgraciadamente no cuentan servicio médico.

En su momento dijo que “rresulta lamentable que los compañeros (policías) estén expuestos al coronavirus, se les brinde su servicio médico que no lo tienen, así me lo han comunicado algunos agentes del ministerio público, elementos ministeriales y peritos, que no cuentan con este servicio, ya que para que se les atienda tienen que depositar 10 mil pesos, esto no es honroso ni justo, posiblemente ya están contagiados en la huasteca y en la capital, por eso se les debe una atención digna”.

