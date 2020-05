Estado debe cubrir atención de policías con Covid-19: diputado

El diputado Edgardo Hernández Contreras, hizo un llamado al Secretario de Seguridad Pública, Jaime Pineda Arteaga y al Fiscal General del Estado (FGE), Federico Garza Herrera, para que se brinde la atención inmediata a los elementos de la corporación en la Capital Potosina, así como agentes de investigación y ministerios públicos en la zona huasteca que resultaron contagiados por el Covid-19, ya que desgraciadamente no cuentan servicio médico.

“Es lamentable que los compañeros (policías) estén expuestos al coronavirus, y no se les brinde servicio médico, así me lo han comunicado algunos agentes del Ministerio Público, elementos ministeriales y peritos, que no cuentan con este servicio, ya que para que se les atienda tienen que depositar 10 mil pesos, esto no es honroso ni justo, posiblemente ya están contagiados en la huasteca y en la capital, por eso se les debe una atención digna”.

Hernández Contreras, también se refirió al clima de inseguridad que ha prevalecido en San Luis Potosí e incluso advirtió que la delincuencia organizada, ha dejado más muertes violentas que las registradas durante la cuarentena por el COVID-19.

“El jueves se amaneció con tres ejecutados por la delincuencia organizada, y el delegado la Fiscalía General de la República (FGR), Rodolfo Hernández Limón, no da resultados, por eso, es necesario que el gobernador, Juan Manuel Carreras, solicite ante la instancia federal que se genere un cambio para quitarlo y pedir en su lugar a un delegado que si le guste trabajar”.