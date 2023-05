Tips para ahorrar agua desde tu casa ante la sequía en San Luis Potosí

En todo México estamos presentando una sequía preocupante, pero en nuestro estado, por las fallas en la presa de El Realito, han provocado que está sea aún más alarmante, se estima que el 28 del mes de mayo comience el "Día Cero", esto lo dio a conocer el alcalde Enrique Galindo, quien confirmó que fue la Conagua otorgaron esta información, además, se cumple un mes sin que se puedan llenar los tanques de distribución de Interapas tras presentarse 13 fallas en dicha presa, si bien, se ha trabajado con pipas para entregar agua a las familias potosinas, esto no es suficiente para el abasto de toda la ciudad.

Estamos atravesando un momento en el que el desabasto de agua es bastante notorio, por lo que es importante el ahorro del agua en todos los hogares, te invitamos a seguir las siguientes recomendaciones para cuidar el vital líquido:

Es importante cerrar las llaves del agua y asegurarte que estás no tengan fuga, puede dar algo de flojera pero mientras te cepillas los dientes, te afeitas o te enjabonas el pelo, lo recomendable es mantener la llave cerrada.

Ducha exprés, una ducha de 5 minutos puede ahorrar hasta 3.500 litros al mes.

Mientras el agua del baño se calienta puedes reutilizarla para lavar el suelo o incluso en la lavadora, otro tip con la lavadora es guardar esa agua para limpiar los pisos o incluso para el inodoro.

El agua fría de la nevera o la que se genere del aire acondicionado puedes guardarla y evitar el uso de estos.

Si tienes jardín existe la opción de tener plantas autóctonas, así no tendrás que utilizar agua para regar diario, aprovecha el agua de las lluvias, procura regar al amanecer o al anochecer porque se evitará que el agua se evapore antes de que sea absorbida.

Olvídate de lavar el auto o el piso con manguera.

Es importante ser consciente sobre el cuidado del agua, hay que pensar que somos afortunados por disponer de ella, ya que actualmente es un privilegio, recuerda aprender a utilizar lo necesario y que "Agua que no has de beber, NO la dejes correr".