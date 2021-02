Tiene PVEM nuevo dirigente en SLP

El diputado federal Francisco Elizondo Garrido asumió la dirigencia estatal del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en sustitución del diputado local Emanuel Ramos Hernández y presentó a los operadores políticos que trabajarán en la campaña de su candidato a gobernador Ricardo Gallardo Cardona.

En conferencia de prensa, el nuevo dirigente aclaró que sus funciones serán durante el proceso electoral para darle fuerza y presencia territorial al proyecto de su candidato a gobernador y a los demás aspirantes a diversos cargos de elección popular, en base a una estrategia donde los ciudadanos son incluidos.

Así, la operación política estará en manos de operadores políticos provenientes en su mayoría de otros estados como Tamaulipas, Zacatecas y Quintana Roo; además estarán participando un ex diputado y un legislador en los distritos metropolitanos que es donde escaló la presencia del partido.

En el Distrito I el responsable será Salomón Rodríguez Gómez delegado de la Profepa en Zacatecas; en el Distrito II Abad Mier Silva ex presidente municipal de Aldama; en el III Carlos Alberto Flores Quiroga ex alcalde tamaulipeco y operador en la zona huasteca; en los distritos IV, V, VI, VII y VIII operarán el ex diputado José Guadalupe Torres y el legislador Jesús Emanuel Ramos Hernández.

En el Distrito IX el regidor de Cozumel Quintana Roo Francisco Reyes Novelo; en el X Iker Iván Martínez experto en campañas políticas; en el XII el diputado local de Tamaulipas Guadalupe Cadena; en el XIII Marcos Saldaña García y en el XIV Mario Alberto Ortíz Cano ex alcalde tamaulipeco.

Elizondo Garrido dijo que el PVEM en San Luis Potosí “hoy vale 25 puntos” gracias al trabajo realizado y resaltó la exitosa pre campaña que llevó a cabo Ricardo Gallardo quien, por su parte, destacó que con este grupo de operadores políticos mas otros que se sumarán, las expectativas de éxito son mayores.

