Divulga PAN sus cartas para diputaciones locales

El Partido Acción Nacional (PAN), a través de Comisión Organizadora Electoral Estatal, divulgó los nombres de las y los aspirantes cuyo registro fue procedente para las candidaturas por mayoría y de representación proporcional para diputaciones locales.

Entre los considerados, sobresalen ex funcionarios y ex diputadas y ex diputados e, inclusive, el actual legislador local, Rubén Guajardo Barrera, quien aspira a la diputación local por el Segundo Distrito, tanto por mayoría como por la representación proporcional.

Así, tras la invitación para participar en el proceso interno de designación proporcional y de mayoría relativa declaró procedentes las precandidaturas locales, quedaron como sigue:

Además de Guajardo Barrera (quien lleva como suplente a Ángel Gerardo Reyna y a Marco Antonio Castro, en la precandidatura de mayoría relativa y en la proporcional, respectivamente), aparecen en el listado, para el Sexto Distrito Zeferina Catalina Torres Cuevas, suplente, Elizabeth Anguiano Cantú; en la representación proporcional, aparece Héctor Revuelta Rosas, con suplente a Alejandro Valenzuela.

Para el mismo Distrito, se registró Miguel Maza Hernández, como suplente Miguel Zambrano Beltrán; mientras que en la representación proporcional, aparece Juan Wenceslao Carrillo Rodríguez, con Juan Ángel Ruíz García, como suplente; para la representación proporcional, está Daniela Guadalupe Loredo Araujo; suplente, Margarita Lopéz Carrizales.

En el Distrito 13, aparece registrada Erika Lomas Herbert; suplente, Margarita Lopéz Hernández, así como Liliana Flores Almazán; suplente, Marcela Hernández Vidales.

Para el Siete se registraron Marcela Zapata Suárez del Real, como suplente, María Humara Maza; también Martha Isabel Ramírez González y Betzabe Azuara, como suplente.

Para el Distrito 2, Daniel Cardiel Rivera; suplente, José Marino Gallegos, y para el Sexto, María Arredondo Mata, con Argelia Moreno, como suplente. En tanto para el séptimo están Gloria Leal Rosillo; suplente, Yadira Hernández.

Par el Distrito 15 están: Distrito 15, Aracely Arnaud Fernández; suplente, Sofía Bautista. Francisca Azuara; suplente, Reynalda Morales. Patricia Medina; suplente, Ana Laura Hernández y Bernarda Reyes Hernández; suplente, Claudia Falcón. Guillermina Morquecho Pazzi; suplente, María Gomez, y para la representación proporcional están las fórmulas Nayeli Torres Pérez-Norma Rodríguez Acosta, e Imelda Aguilar Díaz-Ilse Cruz Díaz.

La Comisión Organizadora Electoral Estatal, que encabeza Juan Isidro Faz García, declararon procedentes por unanimidad los registros de estas fórmulas para las citadas precandidaturas.