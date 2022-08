Tallado de madera a mano, tradición que lleva Eduviges desde hace 25 años

Eduviges Lucio Martínez, aprendió a tallar la madera debido a los programas culturales que antes aparecían en la televisión, lo hace de manera empírica, basado en la observación desde hace 25 años y hoy espera que sus hijos le den continuidad a esta bonita tradición.

Juanita Olivo | El Sol de San Luis

Una talla es una obra de escultura especialmente en madera, ésta se talla con el proceso de desgaste y pulido, con el propósito de darle una forma determinada que puede ser un objeto concreto o abstracto; puede ir desde una escultura individual hasta elementos decorativos trabajados a mano. Existe desde hace cientos de años pero los mejores ejemplos que subsisten provienen de la Edad Media, aunque la humanidad desde sus primeros tiempos corta dibujos o diseños en cada artículo de madera que es susceptible de talla.

En la Muestra Artesanal de la Feria Nacional Potosina 2022, FENAPO, se encuentra con martillo en mano y en su regazo un buen trozo de madera, don Eduviges Lucio Martínez, que de acuerdo a su imaginación va labrando la imagen que tiene en su memoria. Con mucha habilidad y fuerza en las manos, va grabando piezas de arte, todos los que pasan por ahí pueden comprar y disfrutar de su destreza. Lo rodean todas esas piezas, que aunque no lo dijo, parecen sus hijos, su legado porque es receloso de ellos.

Juanita Olivo | El Sol de San Luis

"Más o menos hace 25 años me nació esta habilidad, porque desde niño siempre me ha gustado el arte, los museos, exposiciones, entonces como me gustaba la pintura, empecé poco a poco a hacer mi trabajo, a comprar mi propio material. Empecé con material un poco corriente, fui juntando para adquirir el adecuado y poco a poco fui mejorando y aprendiendo la técnica".

Cuenta que está tradición la aprendió en la televisión, cuando antes su programación lo permitía, hoy ya no se puede" los canales de antes que pertenecían al gobierno, pasaban muchos programas de cultura, de todo tipo ya fuera sobre cultura, pesca, turismo, ecología, para niños, educativos y sobre arte o cultura general, deportivo, eso me dio las bases para que yo me organizará, si se da cuenta, ahora los programas de televisión ya son muy vulgares y en parte, pasan mucha caricatura para adulto, cuentan con programas que los niños no comprenden y van formando otro tipo de cultura, en dónde no le da mucha importancia a la enseñanza y al fomento del arte".

Juanita Olivo | El Sol de San Luis

Con mucho cariño, un brillo especial en el rabillo de los ojos, recuerda que el primer trabajo que hizo fue una acuarelista con pinturas poco comunes, después se enfoco al yeso, al modelado, el retrato, acuarela, óleo, pastel, el tallado de la madera, en placa, en relieve, en escultura, pirograbado.

Desde imágenes religiosas, retratos paisajes, animales, plasma en el esculpido de la madera, utilizando cualquier tipo como puede ser pino, aguacate, mora, cedro y mezquite; esta última considerada la mejor para realizar este tipo de obras de arte.

En su especialización, también abona para que pueda haber concientización hacia el cuidado de la naturaleza, ya que él utiliza específicamente material reciclado "trato de usar madera de ramas o árboles que se cayeron, ahorita se está utilizando mucho la madera para el carbón y yo trato de hacerlo utilizable no se desperdicie tanto y que no dañe la ecología".

Al nacer en el municipio de Venado, encarnado en la zona altiplano de este estado potosino, ha tenido suerte porque continuamente están podando las huertas y le regalan o venden la manera a menor costo.

Juanita Olivo | El Sol de San Luis

Para hacer sus piezas puede tardar desde un día hasta una semana, dependiendo del proceso, del relieve y de la idea en mente, ya que todo depende de acuerdo a la dimensión del trabajo, como por ejemplo tiene trabajos que ha tardado en hacer en dos meses, mucho también depende del grado de dificultad que le imprima.

La imagen que más le gusta tallar en madera, es la figura humana, las imágenes religiosas, como Cristo y Vírgenes, además de los animales, pero también está abierto a las necesidades de sus clientes ya que hay algunos que lo buscan para cuestiones de publicidad.

"La gente busca las imágenes religiosas pero también de caballos, de gallos, búhos, logotipos, el nombre de sus familias o negocios".

Los costos oscilan de acuerdo a el tamaño y grado de dificultad de la talla, por ejemplo un llavero cuesta 30 pesos, algunas imágenes de 50, 100, de 200 o 500 pesos, placas de 1000 o 1500 pesos, letreros de 800 pesos, esculturas de 2 mil, 3 mil o 5 mil pesos, según el tamaño y la dimensión.

Entre los artículos que más lo enorgullecen es una escultura de madera que mide 2 metros con 80 centavos, es labrada en mesquite y se trata de una Malinche, está conformada por cinco figuras relativas a la Conquista de México "trae a la Malinche, a Hernán Cortés, un guerrero sobre su caballo, un Cristo, que es la forma de como doblegaron a los indígenas".

Juanita Olivo | El Sol de San Luis

Hay pocos que se dedican a la misma profesión en San Luis Potosí, y se ha percatado de ello porque cuando hay concursos en el Estado, la gran mayoría de artistas, se va por la creación de figuras abstractas lo que consideró con menos valor ya que darle un significado a esas piezas es subjetivo mientras que el que esculpe figuras humanas en la madera es realmente un artista que tiene que plasmar tal cual, la imagen que conoce la gente.

"Se van más por figuras hechas de fierro soldado, figuras geométricas, porque no le dan tanto valor al figurismo, le dan más valor al arte abstracto y para mí es un tanto absurdo, porque la explicación que le dan a sus trabajos, es un tanto relativa, y el grado de dificultad es muy bajo, hacen a un lado el verdadero arte".

Espera que las nuevas generaciones de su familia, se dediquen a la talla de la madera, se ha percatado de cierto interés de sus tres hijos que en algunas ocasiones emulan el trabajo que hace "he dado clases y a lo mejor de 30 niños, 5 se dedican a este arte o 3, es decir es muy bajo el número de jóvenes que se dedican a esto.

Juanita Olivo | El Sol de San Luis

Muy orondo, con mucho orgullo, cuenta que sus tres hijos, Leonel, Hanna y Jerry, quieren dedicarse al mismo trabajo que hace, incluso ya están practicando pirograbado, ya pueden hacer cualquier imagen aunque el los trata de guiar y les da algunos tips para que no se equivoquen.

Mientras le da duro a la madera, nos cuenta que, es ella la que en muchas ocasiones le va indicando que imagen plasmar "cuando la madera es muy recta, uno puede decidir qué hacer, pero cuando tiene formas caprichosas uno puede guiarse de acuerdo a ella".

La imagen más vendida es la de la Virgen de Guadalupe, pero refiere que el arte se está viendo opacado y en crisis debido a que hay otras culturas que están aprovechando la tecnología como el láser y a través de la computadora hacen todo tipo de diseños, afectando sin duda a quienes lo fomentan como un arte "no es arte, no es artesanía, ni está hecho a mano, es hecho a través de la computadora, es derivado de la tecnología".