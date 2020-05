Suspenden en SLP venta de cerveza por no ser producto "esencial"

Propietarios de tiendas de abarrotes esperaran a que reinicie la distribución de cerveza por los canales oficiales, al denunciar que acaparadores están comercializando el producto con sobreprecio sin dejarles oportunidad a tener ganancia.

Desde el fin de semana, la venta de cerveza y licores fue limitada en diferentes establecimientos por considerarse un artículo no esencial, pero en las conocidas como "tienditas de la esquina" aún se comercializan.

Sin embargo, los precios se mantienen por arriba del 60 y hasta el 80 por ciento, debido a que ante la ausencia de distribución por parte de las empresas cerveceras, los acaparadores la están comercializando a precios muy altos.

Ello ha obligado a varios y tenderos a suprimir la venta de este producto, y esperar a que la situación derivada de la contingencia ambiental se normalice.

Aunque en las tiendas de abarrotes con permiso para la venta de bebidas alcohólicas de baja graduación no se les ha notificado de la suspensión de su venta, en centros comerciales y en algunas tiendas de conveniencia ya se les pidió no comercializarlas. Ello, debido a que no se les considera productos esenciales.