Especulan con la cerveza por desabasto

Tras la suspensión de la producción y distribución de cerveza en el país, derivado de la contingencia sanitaria por el Covid-19, no tardaron las compras de pánico, la escasez y encarecimiento del producto en alrededor de un 60 por ciento o más. La especulación, en pleno apogeo.

Aquí, en San Luis Potosí, muchos establecimientos han dejado de comercializar el producto al no contar con mayor existencia y la pausa en la distribución; otros han conseguido con distribuidores mayoristas algunas reservas, pero ya con precios distintos a pesar que oficialmente no hay un ajuste en los precios.

En tiendas de conveniencia, como la ubicada en Pascual M. Hernández, frente al mercado "La Merced", explican que, desde hace más de un mes, no hubo distribución, y ya se terminaron las existencias; solamente quedan algunas latas y botellas de marcas no populares. "No sabemos cuándo nos van a volver a distribuir", aseguran.

En "tienditas de la esquina", algunos propietarios se han lanzado a conseguir cerveza "en donde la encontremos"; lamentablemente, dice uno de ellos, "ya nos la dan a sobreprecio".

Así, una una cerveza caguama (de las "megas") que en los depósitos o tiendas cuesta entre 30 y 34 pesos, ahora se consigue entre los 40, 45 o 50 pesos cada una; un cartón de cerveza media es comercializado en 330 y hasta 360 pesos.

A pesar que la demanda habría bajado, por el cierre de cantinas, bares y centros nocturnos, la cerveza sigue siendo un producto demandado, principalmente en los depósitos y las tiendas de abarrotes, pero el desabasto los ha dejado sin la ganancia que antes de la pandemia se obtenía.