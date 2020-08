[SONDEO] ¡Son tiempos por la salud! Rechazo unánime al incremento en multas

Nuevamente El Sol de San Luis salió a las calles para conseguir de primera mano, la opinión de la población, en torno a la anunciada actualización al Reglamento de Tránsito de San Luis Potosí, del que dice la autoridad que tiene seis años sin ser habilitado, acorde a los tiempos, y nuestros entrevistados dijeron el rotundo no al incremento de sanciones, y menos en esta época que lo que más importa es la salud por la pandemia del Covid-19, otros explicaron que su rechazo va en función de que no lastimen más la economía del pueblo porque lo más importante ahorita es la salud.

ADRIANA LUCERO SÁNCHEZ

Por un lado estoy de acuerdo, hay gente sin consciencia y muy irresponsable que maneja alcoholizado, y si tienen dinero para tomar, seguramente lo tienen para pagar multas, pero por otro lado, creo que será un pretexto de las autoridades para poder robar a la gente, a mí me gustaría más que se bajarán los sueldos a los políticos, algo no está bien con este gobierno, no veo ningún beneficio para la ciudadanía, y la recaudación ayuda a las autoridades y perjudica al pueblo.





OBED CISNEROS

Categórico nos contestó este entrevistado, “Como no aumentan el sueldo”, es algo innecesario el aumento de multas, y más en estos momentos tan difíciles que estamos pasando con la pandemia del Covid-19, hay mucha gente sin dinero y sin empleo. “Las autoridades deben buscar otra forma de autofinanciarse, que no pague siempre el pueblo, están para ayudar, no para perjudicar”, comentó.

MANUEL OJEDA RENOVATO

“En esta temporada no debemos de pensar en multas, más bien la prioridad en esta temporada es la salud, hay demasiada gente pensando en su economía y no está pensando en las multas de tránsito.

Para mí, la prioridad ahorita es el bienestar de nuestra salud, y las autoridades deben contribuir más en este aspecto que es lo preocupante”.





MARÍA DEL ROSARIO RUIZ

¿Actualizar las multas?, pues no sé para qué, porque lo más probable es que las incrementen, pero para mi, ahorita debemos estar unidos en la economía de los potosinos, no perjudicándolos, la pandemia ha dejado a muchas personas sin trabajo y muchas familias en lo único que piensan ahorita, es en la salud de su familia. Estoy en contra de las multas en esta temporada.

IVETH DE LA ROSA

Pues para mi es una situación irrelevante porque si estamos en tiempos de pandemia con los peores registros de contagios en la entidad, se supone que el gobierno estableció que no deben haber eventos y reuniones sociales de ninguna índole, digo, no hay necesidad de establecer una actualización a las multas del antialcohol, al igual que el incremento a otras infracciones no debería de ser, ya que hay crisis económica y en lugar de ayudar al pueblo sólo lo perjudicarían más.

ROCÍO DE LA ROSA HERNÁNDEZ

“El incremento en estos tiempos, en multas, impuestos y otras sanciones administrativas, en lo económico afectaría más a la población que de por si tiene problemas con la pandemia para cubrir sus necesidades básicas y a eso que se sumen aumentos estaría muy mal; en el caso del antialcohol más que multas deben hacer campañas permanentes para hacer conciencia de evitar ingerir bebidas alcohólicas y conducir”

NATALIA LÓPEZ MÉNDEZ

“Yo creo que en algunos casos deben ser mas severos con algunas multas sobre todo en lo que respecta a los lugares de discapacitados, quien maneja y habla con el celular, pero esto no sólo en lo económico sino con otras sanciones; lo que si está mal es el operativo antialcohol, es con fines recaudatorios, y en cuanto al aumento, pues sería muy malo debido que la economía está por los suelos y eso afecta el bolsillo del ciudadano cuando comete una infracción”.