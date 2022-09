[Sondeo] Reconoce ciudadanía programas de apoyo de RGC

Los programas de apoyo y las obras en infraestructura son los logros más reconocidos por la ciudadanía durante el primer año de administración estatal, piden al gobernador que en su próximo año intervenga en el tema del agua y reparación de vialidades.

En un sondeo realizado por El Sol de San Luis, potosinas y potosinos manifestaron su opinión acerca de la gestión, hasta ahora, de Ricardo Gallardo Cardona.

El señor Catarino Tapia narró como a las personas adultas mayores les ha llegado el apoyo, “a los viejitos como yo, que ahí andamos, nos aumentaron la cantidad, eso es de mucha ayuda”.

Catarino Tapia.

Cinthia.

San Luis Potosí ha mejorado mucho, han hecho muchas obras y todas muy bien, entre ellas las calles que se han arreglado y que nunca se había visto, como la avenida Juárez que quedó muy bonita, hay muchas mejoras, dijo.

Por su parte, la señora Guadalupe dijo que, aunque no recibe ningún programa, sí los ha escuchado, “allá en Villa de Pozos no se ha visto mucha obra pero en otros lados sí, he escuchado mucho de las obras de Gallardo, le voy a decir que he visto que a mucha gente les dan despensas y todo eso, es lo que alcanzamos a ver”.

Asimismo, el señor Miguel dijo que lo que más ha visto es que hay programas para adultos mayores, “aunque estos sabemos que son de cierta edad en adelante”. “He escuchado el arreglo al Periférico, lo que estuvo muy bien porque ya tenía mucho tiempo sin que se le metiera mano, lo abandonado y oscuro se le quitó”.

Laura Leija.

Guadalupe.

Concluyó con que “ojalá ahora se arreglara el problema del agua, porque la gente está batallando mucho, no sé si a él le corresponda eso pero se lo encargamos”.

Alondra, destacó el programa de las licencias de conducir y placas vehiculares gratuitas, es de las de mas beneficio a la ciudadanía, no conozco a fondo de que se tratan los otros, pero seguramente serán de beneficio para la gente.

Cynthia, madre de familia, expresó: “no recibo hasta ahora ninguno, pero he escuchado de los apoyos que se les otorgan a las madres solteras y a los adultos mayores, el Parque Tangamanga, por ejemplo, es muy buena obra porque es de beneficio para las familias, y que bueno que van a arreglar el Tangamanga II porque ya les hacía falta un cambio”.

Miguel.

Alondra.

Finalmente, la señora Laura Leija dijo que las despensas y el apoyo a los adultos mayores son una ayuda muy grande “también escuché del apoyo que está dando en útiles y zapatos escolares, es ayuda mucho a la economía”.

La rehabilitación de avenidas ha sido magnífica, consideró, “ojala que siga en las zonas de Gálvez y Abastos, y que les ponga iluminación”.