[Sondeo] Potosinos en contra del aumento a las tarifas del agua

Ni un solo potosino encuestado está de acuerdo con el aumento del 25 por ciento a la tarifa del agua, que el organismo del agua potable Interapas, está proponiendo para aplicar en 2023. Los servicios dejan mucho que desear, no hay agua, la que llega es de pésima calidad y además la economía de los potosinos no es la más óptima.

Bruno Hernández Velázquez, lamentó que se quiera incrementar la tarifa del agua potable porque ni siquiera hay agua en las tuberías y la economía nacional, no va bien "es mucho el incremento que están proponiendo creo que los salarios ahorita están por lo suelos no es algo que esté con pensando con los servicios que prestan, y luego está la inflación y la variedad de aumento a la canasta básica. A dónde vamos a dar?".

Refiere que aunque el Interapas mencioné que ha estado trabajando, la realidad es que hay muchas obras por realizar sobre todo en los barrios de San Sebastián, San Miguelito donde hay lugares colapsodos.

Por su parte, el señor Luis Alberto, descalificó la intención de aumento que refirió no ser la ideal en estos momentos "no está bien porque a muchas de las personas no les llega el agua, pero sí los recibos muy altos, si no tienes medidor los costos te salen más altos, yo acabo de checar esto y me siguen saliendo los recibos muy altos, se supone que ya tengo medidor y me siguen saliendo igual de altos y si van a subir de nuevo el agua no está bien".

Refiere estar en desacuerdo con esta intención porque siempre afectan a las clases sociales de menor estracción "yo digo que ahorita no está bien, para mí es mejor que chequen a las personas que deben y se podría hacer una comparación, subir el costo sería un abuso porque en realidad no se está cobrando el gasto que se debe llegan más elevados, elevarlos más no estaría bien".

Miriam, comenta que está intención del Interapas es injusta "no creo que sea lo adecuado, porqué lo quieren hacer?, qué quieren lograr con eso. No estoy de acuerdo con ese aumento".

Señala que el Interapas no tiene justificación alguna para pedir un incremento a la ciudadanía sobre todo porque no ofrece los servicios prometidos "tengo muchos conocidos que ni siquiera les llega el agua y los recibos le siguen llegando, cada vez les van aumentando, cuando uno va a las oficinas se pasan la pelotita de ventanilla en ventanilla. No se soluciona absolutamente nada y uno como ciudadano quiere hacer las cosas correctamente y no lo permiten porque no dan acceso a lo que en realidad se tiene que pagar. Si no hay agua cómo se paga".

El señor Felipe Limón Dávila, repudia cualquier aumento sobre todo cuando es testigo de las irregularidades que se cometen en el organismo operador del agua y ejemplificó "yo en mi casa, ahorita me están cobrando 500 pesos y solo somos dos personas en mi casa. Me están cobrando mucha lana y sí aumentan a cuánto va a llegar, no está bien. No hay agua, no arreglan los medidores, a veces cuando no hay agua lo que jalan las tuberías es aire y la gente no sabe que es lo que cuenta en el medidor y nos cobran. Yo tenía 3 meses sin agua y hasta hace semana y media me llegó y de pésima calidad".