[Sondeo] Difícil para potosinos viajar en verano... SLP sí recibe visitantes

Aunque las familias potosinas ven difícil aprovechar la temporada de verano para vacacionar, San Luis Potosí se mantiene como un destino turístico nacional e internacional.

En un sondeo realizado por El Sol de San Luis, se pudo constatar que mientras algunas de las familias de la entidad están preocupadas por la entrada a clases, al mismo tiempo la capital es un destino de gente de otras entidades, como Tamaulipas, e incluso de otros países, como Colombia.

Iris Mayté nos compartió que viajará depende de cómo esté la economía y lo hará “tal vez a algún municipio, si no una buena práctica es el deporte o visitar lugares de nuestro San Luis Potosí que no hemos conocido”.

Consideró que “depende de cómo se organicen las familias y si son muy grandes les costará más trabajo vacacionar están aumentadas, mientras que si son más pequeñas les es más fácil.

Christopher por su parte, advirtió que en este verano no saldrá de vacaciones, “ninguna razón en particular, pero como que no hay a donde ir, además por la economía, ya he visitado Vallarta, Mazatlán y por lo regular destinos de playa, pero este año no”.

Indicó que seguramente saldrá con amigos para ir al parque a dar la vuelta o andar en bici.

Asimismo, Leonardo Gaitán, acompañado de su familia expresó: “la verdad no saldremos, está muy difícil ahorita por la entrada a las escuelas, están pidiendo ya la inscripción y como está por iniciar el ciclo escolar ahora sí en forma, hay que comprarles uniformes porque crecieron”.

Advirtió que es padre de familia de tres hijos “lo que hacemos es salir de paseo al Centro Histórico, y por el deporte de ellos, acompañarlos”.

En contraparte, durante el sondeo nos encontramos con visitantes de otras entidades y países.

Yesenia Salinas, de Tamaulipas nos dijo que se encontraba aquí de vacaciones, “nos gustó mucho venir aquí, nos lo recomendaron y venimos en plan familiar, está muy agradable el clima y todo”.

Cuestionada de cómo se decidió por San Luis Potosí, narró que “entré a Facebook, busque parajes bonitos y buen clima, y así; como somos del norte allá está muy caliente”, dijo.

Indicó que lo que más le ha gustado es el clima, “que tiene muchas iglesias y la gente, la verdad está muy tranquilo”.

Finalmente, Martín -de visita desde Colombia- dijo: “si Dios nos lo permite seguimos conociendo, después vamos para Ixtapa, siempre buscamos lugares bonitos”. “De hecho es la primera vez que vengo a San Luis Potosí y está muy chido, me gustaría conocer los parajes”.

Platicó que hasta ahora ha visitado León, Puebla, Morelia, el Estado de México y nuestra entidad, “vine porque tengo un amigo acá que me lo recomendó y de aquí nos vamos a la playa, lo que más me ha gustado de aquí es la gente”.

