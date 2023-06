Soledad no será Pueblo Mágico este año pero va por conquistar los "Barrios Mágicos"

Soledad de Graciano Sánchez no será Pueblo Mágico en este 2023, ya que se decidió que no se inscribiera ante la Secretaría de Turismo para lograr el nombramiento, ya que la prioridad es cumplir con los lineamientos que se establecen al cien por ciento.

Así lo reconoció la alcaldesa Leonor Noyola Cervantes, quien refirió que el que no estén entre los ocho municipios que actualmente buscan este nombramiento que otorga la Secretaría de Turismo federal, no significa que los trabajos que se venían teniendo se hayan parado.

Asegurando que a través de instancias como la Unidad de Gestión del Patrimonio Histórico de Soledad de Graciano Sánchez, así como las direcciones de Turismo y Cultura se sigue trabajando para que el próximo año se pueda tener el nombramiento.

“Este año ya no nos inscribimos para lograr el nombramiento de Pueblo Mágico, pero eso no quiere decir que no sigamos trabajando, lo estamos haciendo a través de la Dirección de Turismo, de Cultura, de la Unidad de Gestión del Patrimonio del Centro Histórico, para reunir en su totalidad los requisitos que nos solicitan” declaró la alcaldesa.

Que refirió que a la par del trabajo que se realiza para el nombramiento de Pueblo Mágico, también se busca participar en otros programas de la Secretaría de Turismo, como es el de los Barrios Mágicos, para el cual también se está trabajando y se está a la espera de que se anuncie la convocatoria.