Proceso de inscripción será en línea en Soledad

Para las inscripciones del ciclo escolar 2021-2022, los padres de familia no deben acudir a los planteles a hacer fila, todo el proceso será virtual para lo cual ya hay avisos de los pasos a seguir en los diferentes planteles.

“Anteriormente los papás hasta dos días antes se formaban para poder conseguir una ficha de preinscripción...hoy no podemos hacer eso, tenemos que buscar mecanismos para regular las medidas sanitarias y que no represente un problema, también que no se detenga la educación de los niños”, informó el director de Educación y Acción Cívica Municipal, Juan Carlos Torres Cedillo.

Las preincripciones 2021 para preescolar, primer grado de primaria y primer grado de secundaria, en el calendario oficial se marca del 1 de febrero y hasta el 15 de febrero, sin embargo, la Secretaría de Educación Federal, aumentó una semana más, hasta el 22 de febrero.

Añadió que se busca asignar a los aspirantes de nuevo ingreso un espacio dentro de la educación básica de manera ordenada y sin contratiempos, y para lo cual, cada institución ha colocado carteles afuera de sus planteles para informar sobre el procedimiento y sus redes sociales, por lo que invitó a los padres de familia a buscar por ambos medios, el procedimiento de inscripción.