Piden a padres de familia aplicar “filtro anticovid” desde casa en Soledad

Para evitar la propagación de diferentes enfermedades respiratorias y gastrointestinales principalmente, en las que se encuentra el COVID19, la Dirección de Educación de Soledad de Graciano Sánchez hizo un llamado a madres y padres de familia a aplicar filtros desde los hogares y así evitar contagios entre la población estudiantil

Fue el titular de dicha instancia José Juan Castro Castillo quien hizo este llamado y explicó que si bien los filtros son opcionales, hay escuelas que los siguen trabando para evitar contagios entre la población estudiantil, aunque consideró que el más importante es el de casa.

Juana María Olivo | El Sol de San Luis

“Invitamos a los padres de familia que apliquen el filtro en casa, ya que es el más importante, porque si se detecta alguna situación que presenta la niña o el niño por más simple que sea, como una tos, gripa, fiebre, que pudiera ser parte de otra enfermedad, se lleve inmediatamente al médico, se valore, se atienda y si es un problema muy ligero, que regrese al aula, aunque con algunas medidas” indicó el funcionario

Que al ser cuestionado sobre las medidas que se pueden implementar, están el uso de cubrebocas, aunque este solo recomendado cuando la o el menor presentan síntomas de alguna enfermedad, pidiendo a madres y padres de familia que tomen consciencia y eviten mandar a sus hijos enfermemos.

Castro Castillo recordó que el uso de cubrebocas actualmente en todo el estado de San Luis Potosí no es obligatorio, por lo que no se puede impedir el ingreso a las escuelas si no se lleva.

En lo que se refiere a contagios al interior de los planteles educativos de todos los niveles ubicados en Soledad de Graciano Sánchez, el funcionario indicó que hasta el momento no se han presentado un incremento significativo en los casos, sin embargo se trabajará en medidas preventivas para evitar que haya contagios al interior de los mismos.