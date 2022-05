Obligatorio que cenadurias cumplan con medidas de seguridad en sus negocios

La Dirección de Protección Civil de Soledad de Graciano Sánchez inició un programa de inspección en cenadurias, con la finalidad de verificar que cumplen con los dictámenes necesarios y las medidas de seguridad necesarias para ese tipo de negocios, como rutas de evasión, extintores, tanques de gas en buen estado.

Así lo declaró su titular, Martín Braco Galicia, quien indicó que el programa comenzó a aplicarse el lunes pasado, en colonias del oriente del municipio, como Cactus La Sierra y la avenida José de Gálvez, en donde ya se han encontrado siete negocios con irregularidades que han sido llamados a que se presenten ante la autoridad municipal y un negocio más, que incluso fue clausurado de manera parcial.

“Desde el lunes pasado estamos llevando a cabo un programa de revisión a cenadurias, en el oriente de la ciudad, con la finalidad de que cuenten con los dictámenes necesarios, así como las medidas de seguridad necesarias, como rutas de evacuación, tanques de gas en buen estado, que no viertan sus desechos en el drenaje, ya que se afecta” dijo el funcionario.

Que al ser cuestionado sobre las multas, dijo que aún no se aplican y están en proceso, aunque si dijo que de acuerdo a la gravedad, pueden ir de las 6 a las 2 mil UMAS (Unidad de Medida y Actualización), la cual tiene un valía de 96.22 pesos, es decir, puede la superar los 192 mil pesos.

Indicando que se ha detectado que muchos de los locales que están revisando, no están ni regularizados, no pues no tienen dictámenes de Protección Civil, incluso ni de comercio y se ha detectado, por lo que hizo la invitación a la población que maneja estos negocios, a que se acerquen a regularizarse, porque es mejor que se acerquen por voluntad propia, a que se inicie un proceso administrativo.