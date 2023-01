¡No se deje engañar! Falsos gestores prometen regularizar predios en Soledad

La presencia de falsos gestores, que prometen la regularización de predios por una módica cantidad continua en Soledad de Graciano Sánchez y una muestra de ello, es que en un solo día se identificaron tres casos, gracias a que llevaron a solicitar apoyo al Instituto Municipal de la Vivienda.

Así lo reconoció la titular de dicha instancia Daiana Anahí Rosas Rodríguez, quien indicó que ya se tiene la forma de operar de estas personas, que solo buscan estafar a la gente, pues les solicitan dinero para iniciar sus trámites y posteriormente no se pueden localizar.

“Desgraciadamente sigue la presencia de falsos gestores, en una un día legaron tres casos a las oficinas del Instituto Municipal de la Vivienda de Soledad de Graciano Sánchez, se hacen para por abogados, les piden dinero a la gente para iniciar sus trámites, el procedimiento para escriturar y luego de que dan el pago, ya no reciben llamadas, ya no los localizan, incluso cambian de oficinas, para no responder a la gente” dijo la funcionaria.

Que señaló que si bien este problema se da en varios puntos del municipio, son los dueños de predios que están sobre todo en la zona limítrofe con el municipio de Cerro de San Pedro, además de colonias como la Rivas Guillen, donde se tiene mas esta problemática, debido a las condiciones en las que se encuentran los predios.

Ante esta situación, Daiana Rosas hizo un llamado a las y los habitantes de Soledad de Graciano Sánchez que quieran regularizar sus predios, a que se acerquen al Instituto Municipal de la Vivienda, en donde estarán recibiendo la asesoría correspondiente, indicando será más rápido que acudir con particulares, debido a la coordinación que hay entre las diferentes instancias de gobierno, además de que resultará más económico.

