Ayuntamiento de Soledad trabaja en el rescate de 30 espacios recreativos

Debido al impacto positivo que tiene el deporte en la vida de las personas y que contribuye a mejorar rubros como es el de la seguridad, en Soledad de Graciano Sánchez se trabaja en el rescate de 30 espacios recreativo ubicados en diferentes colonias del municipio.

Así lo dio a conocer el titular de la Dirección de Deportes Juan Carlos Torres Silva, quien indicó que es una labor que se lleva a cabo con el apoyo de los mismos vecinos y lo que se pretende, es que estos espacios puedan utilizar por toda la población, pero especialmente niñas y niños.

“Actualmente estamos trabajando en el rescate de cerca de 30 espacios de recreación, algunos de los cuales solo tienen algunas canchas, con la finalidad de que sean aprovechados y se pueda encaminar sobre todo a niñas, niños y jóvenes, que son prioridad, por el camino del deporte y no que se vayan por malos pasos” indicó el funcionario.

Que refirió que actualmente se tienen detectados mas de 70 espacios de esta naturaleza, sin embargo están trabajando en 30 de ellos, que son los que mas atención requieren, debido a que son mas propensos a que sean vandalizados o que sufran algún tipo de daño.

Torres Silva reconoció que se trata de un trabajo que no es fácil, pero que se puede sacar adelante si se les da el seguimiento adecuado, indicando que además de recuperar estos espacios, se tiene contemplado llevar diferentes actividades deportivas, no la práctica del futbol o del basquetbol, que es lo más común, sino de otros deportes como el patinaje o el tae kwon do.

