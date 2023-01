Comerciantes de Soledad no emiten medidas sanitarias en negocios

Si bien desde el pasado 26 de diciembre el uso del cubrebocas volvió a ser obligatorio en territorio potosino, debido al incremento de casos de covid-19, al igual que la colocación de las medidas recomendadas para evitar contagios de esta y otras enfermedades, en los negocios de Soledad de Graciano Sánchez no todos las siguen.

Y es que hay diferencia entre los grandes negocios, que están bien establecidos, como son cadenas de farmacias o de electrodomésticos, en donde no solo piden a toda la gente que utilice el cubrebocas y tienen a la mano el gel antibacterial, sino que también tienen publicadas en sus accesos las medidas que han sido emitidas por la Comisión Estatal Contra Riesgos Sanitarios.

Como son la ventilación permanente en espacios cerrados, protección a la población vulnerable, programación de limpieza y desinfección, uso de gel personal, fomentar el lavo de manos, entre otras, que son cumplidas a cabalidad por los establecimientos.

Una situación que contrasta con los negocios que son mas modestos, en donde no solo no hay letreros que avisen sobre el uso obligatorio de cubrebocas, sino que permiten el acceso de las personas sin él e incluso quienes están atendiendo, no lo utilizan.

A esto, se suma el hecho de que no difunden el resto las medidas sanitarias obligatorias por parte de la autoridad, para parar los contagios de covid, influenza y otras enfermedades respiratorias, que se han incrementado durante la actual temporada invernal.