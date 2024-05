Doménec Torrent ya está en SLP, ¿cuándo se reúne con el equipo?

El español Doménec Torrent Font arribó a la capital potosina y ya tuvo su primer contacto, en persona, con la directiva del Atlético de San Luis, además de conocer las instalaciones del Club.

El estratega, quien ya fue anunciado de manera oficial como nuevo director técnico para los próximos torneos de la Liga MX arribó por la noche del miércoles al Aeropuerto, acompañado de algunos de los integrantes del cuerpo técnico, aunque el resto lo harán en unos días más.

Después del largo viaje desde tierras ibéricas, se hospedó en un conocido hotel de la ciudad, y fue el jueves por la mañana, que tuvo su primer acercamiento formal con los directivos rojiblancos, quienes le dieron la bienvenida en las instalaciones del Centro Deportivo La Presa.

Enseguida le mostraron las oficinas, salón de conferencias, gimnasio, y los campos donde estará dirigiendo los entrenamientos, para después sostener una reunión para afinar detalles sobre su contrato y la integración de su cuerpo técnico, todos de la entera confianza de Torrent Font.

Será en los próximos días cuando se realice la presentación oficial del nuevo timonel de los colchoneros potosinos, que toma el lugar del brasileño Gustavo Da Silva, que después de dirigir por dos torneos fue cesado por los malos resultados, ya que aunque llevó al equipo a la semifinal del Apertura 2023, sus números no lo respaldaron al tener más derrotas que triunfos y no calificar ni siquiera a Play In entre los diez primeros en el actual Clausura 2024, del que quedaron eliminados en fase regular, en la posición 13.

Doménec tendrá el primer contacto con los futbolistas hasta el lunes 27 y martes 28 que se presenten a las obligatorias pruebas médicas. La idea es que primero platique con ellos, los vea unos días entrenar y determine quienes se quedan y los que causan baja, junto con Jordan Silva y Juan David Castro, que ya se les dio las gracias al finalizar contrato.

De la pretemporada, está arranca el miércoles 29 de mayo en las instalaciones del CD La Presa.