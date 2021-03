La señora Catalina, voceadora por más de 50 años en Soledad 

Soledad de Graciano Sánchez.- Desde las 06:00 de la mañana, Catalina Alonso, se alista para cumplir con una jornada de trabajo más en su puesto de periódicos, lugar que desde hace 52 años adoptó para vender los diarios.

En la esquina de Miguel Barragán y Jardín Colón o calzada Guadalupe, Catalina empezó en este negocio como ayudante de su mamá, ella apenas era una niña, de alrededor de 7 años de edad.

Desde entonces ser voceadora ha sido su vida, no hay días festivos ni de descanso porque, dijo, siempre hay un cliente que busca desde temprano el periódico de su preferencia o alguna revista.

Al cuestionarlo si sabía que este lunes era el Día Internacional de la Mujer, la señora Catalina dijo que para ella todos los días son iguales, de trabajo y esfuerzo, porque de lo contrario no lleva el sustento a su casa, por lo tanto en fechas como ésta, no hay regalos y sí trabajo.

Al momento de la entrevista Catalina estaba sentada en una silla, bien abrigada, hacía un poco de viento, pero en los 52 años como vendedora de revistas, dijo que ha estado expuesta a climas más severos, “haga mucho sol, calor, esté lloviendo, con frío o viento, no dejo de venir, de lunes a domingo siempre me va a encontrar en mi puesto”; indicó.

Recordó que en esa esquina, le ayudaba a su mamá a hacer las entregas de los diarios, “pero ella ya falleció y yo continué aquí, porque de este trabajo he sacado adelante a mis hijos”, compartió la madre de familia.

Catalina de 62 años de edad, dijo que su satisfacción es su trabajo, pues de éste ha mantenido a sus dos hijos, ya que enviudó cuando apenas estaba en espera del segundo, y la única opción para salir adelante fue trabajar de voceadora.

Su día inicia a las 06 de la mañana y regresa a las 3 de la tarde a su casa, “tenga ganas o no de trabajar, tengo que venir porque la clientela me busca, y aunque han bajado un poco las ventas por la pandemia y el internet, no faltan quien busca leer las noticias impresas”, comentó, al precisar que vende en promedio, alrededor de 90 periódicos al día.

Cuestionada sobre si la mujer de hoy en día es diferente a la de ‘antes’, respondió que “años atrás todo era más difícil, yo llegué hasta cuarto año de primaria, la familia era muy grande para mantenerse todos y mi mamá nos sacó adelante, y to también a mis dos hijos, aunque ya están casados, les ayudo porque ahorita nada alcanza...ahora las mujeres salimos más adelante, hay más oportunidades, la mujer no está cohibida, porque con el sueldo del marido no alcanza”, concluyó.

