Disminuirán inseguridad e inundaciones con pavimentación de calle Vicente Guerreo en SGS

Con una inversión de un millón 300 mil pesos, provenientes del Fondo de fortalecimiento municipal, el ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez llevó a cabo la pavimentación y alumbrado de la calle Vicente Guerrero, una obra con la que de acuerdo a habitantes de la zona se mejora tanto la seguridad, como la movilidad en la zona.

Juana María Olivo | El Sol de San Luis

Ya que antes de la intervención era una calle de tierra, que en época de lluvias se inundaba y era prácticamente pasar, obscura, en donde por lo menos sustos si metían algunos delincuentes, coinciden Claudia Lizeth y Leticia, quienes viven en la zona y reconocen que era un trabajo que habían esperado por mucho tiempo.

“Es una obra que se necesitaba, porque antes se hacía muy feo cuando llovía batallábamos para pasar por el lodo que había, también era una zona que estaba muy obscura, porque no había luminarias, además estaban algunos árboles y menos se veía, aunque a mí no me pasó, si sabíamos que les pegaban un susto a quienes pasaban por aquí” dijo Claudia a El Sol de San Luis.

De los trabajos que se realizaron, fue la directora de Infraestructura Nataly del Carmen Alfaro Escalante quien explicó que se realizaron trabajos de corte y apertura de caja, se colocó base hidráulica compactada, verificada por laboratorio, y se pavimentó con concreto hidráulico.

Además, se trabajó el alumbrado eléctrico de esta misma calle, colocando luminarias con tecnología led de 100 watts, además con la finalidad de no impactar de manera negativa el medio ambiente, se realizó la colocación de árboles en los pabellones.