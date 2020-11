Campaña UBRtón no se cancelará: Alcalde

Se rediseñará la colecta anual a favor de las unidades Básicas de Rehabilitación (UBR), por lo que no será cancelada por la pandemia del coronavirus, los tratamientos de cientos de personas requieren de atención.

Así lo manifestó el Presidente Municipal, Gilberto Hernández Villafuerte, tras ser cuestionado por este matutino sobre esta colecta que en años anteriores, en esta mismas fechas ya había iniciado.

Aseguró que no se cancelará, “Estamos viendo como se llevará a cabo la recaudación, porque los tratamientos, haya pandemia pandemia o no, los pacientes requieren de atención y ayuda”, precisó, por lo que estaban trabajando en diseñar la forma de recaudación, ya que generalmente era por boteo en vía pública y en las escuelas de todos los niveles, pero como es de conocimiento público, no hay clases presenciales.

“Sí lo vamos a hacer, tenemos que hacerlo y estamos obligados a que sea con todas las medidas sanitarias y todo es en favor de las personas que acuden a las unidades”, reiteró el munícipe, señalando que en su momento se dará a conocer el mecanismo de recaudación.

Cabe mencionar que gracias a esta campaña se ha equipado tanto la UBR I, como la UBR II así como la construcción de una parte de este segundo inmueble que además alberga el Centro Municipal de Autismo, y era una colecta que concluía 03 de diciembre, en el marco del Día Mundial de las personas con Discapacidad.