En un 30% se reduce atención de usuarios en UBR I

Pacientes con traumatismo craneoencefálico severo, fractura o parálisis facial, son algunos de los casos que se están atendiendo en Unidad Básica de Rehabilitación (UBR) I, a quienes se les indica el tratamiento a seguir para que lo lleven a cabo en casa.

En tanto que a los usuarios que padecen factor de riesgo por Covid-19, mayores de 65 años y niños, se les ha pedido quedarse en casa, y a menos que sea una situación urgente son atendidos en las instalaciones ubicadas en la colonia Las Flores.

“Estamos guiándonos por la información que emite diariamente la Secretaría de Salud para poder ingresar a los usuarios a través del semáforo epidemiológico y dependiendo de la urgencia que presentan en su padecimiento, tomando en cuenta que no vaya ocasionarles una secuela por no atenderlo en el momento adecuado, estamos tratando de guiarnos por esas reglas para no tener saturación aquí”, informó la directora de la institución, Noemi Colunga.

Paula Montero | El Sol de San Luis

La atención de pacientes se ha reducido de manera significativa, iniciando el año eran alrededor de 290 a 300 los pacientes, y desde marzo que inició la pandemia se redujo a un 39 por ciento aproximadamente.

En cuanto a las actividades que se realizan cada año en el mes noviembre como el festejo de Día de Muertos y la colocación del tradicional altar en las instalaciones están suspendidos, mientras que dependerá del semáforo sanitario para el mes de diciembre para conocer qué pasará con las actividades de diciembre con las campañas UBRtón y Pide un Deseo