Alcalde de Soledad se reincorpora a sus funciones

Soledad de Graciano Sánchez.- “Los saludo con mucho afecto y les informo que la Secretaría de Salud estatal ya me entregó el resultado de confirmación de la prueba de Covid-19 y ha salido negativa” informó a través de su pagina oficial en Facebook, el alcalde, Gilberto Hernández Villafuerte.

Tras una semana aislado, el Jefe de la comuna soledense se incorporó este martes de manera presencial a las actividades en la Presidencia Municipal para seguir atendiendo las actividades encomendadas junto con su gabinete.

En sala de Cabildo, el Jefe de la comuna soledense estuvo acompañado del Secretario General, Ernesto Barajas Abrego; la Contralora Municipal, Mayra Alejandra Martinez Martinez, así como el Tesorero Municipal, Omar Valadez y el recién nombrado Oficial Mayor, Noé Lara.

“Me reintegro, tendré una reunión con mi gabinete y yo creo que, más seguro, el día de mañana -hoy- para retomar bríos y marcar la dirección, el camino que vamos a seguir en este último año... y en parte me sirvió porque yo no había tenido vacaciones, me sirvieron como vacaciones estar aislado en casa”, expresó el edil.

Hizo un recuento de lo que fue el inicio de año, la inauguración del Cuartel General de la Guardia Nacional, así como la entrega de la calle pavimentada que colinda con el Instituto Tecnológico de San Luis Potosí (ITSLP),

“En este transcurso -de tiempo- estuve atento al desenvolvimiento de la administración municipal, por ahí hicimos un movimiento y quiero darle la más cordial bienvenida a Noel Lara Enríquez, el pasado viernes le tomamos protesta, han sido enroques a raíz de una decisión que tomó el que era mi director de Recursos Humanos, que pidió permiso para separarse del cargo, entonces es un enroque y el oficial mayor José Guadalupe Pérez Zúñiga fue movido a dónde es ahorita recursos humanos….estoy muy enfocado iniciar bien con el pie derecho”, manifestó el alcalde.

