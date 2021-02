Inspectores hostigan a vendedores de alimentos en Tequis

Además de las restricciones sanitarias que de momento les impiden la venta nocturna, vendedores de alimentos que desde hace años trabajan en los alrededores del jardín de Tequisquiapam, lamentaron el hostigamiento de parte de inspectores de la Unidad de Gestión del Centro Histórico (UGCH) que, inclusive, amenazan con desalojarlos.

“Estamos respetando las restricciones del sector salud en cuanto a los horarios”, señaló Emilio Pimentel, comerciante de la zona, quien destacó que a la par se atienden los protocolos de limpieza, así como la indicación que solamente se realicen ventas para llevar.

Local Reforzar medidas preventivas evita la delincuencia en restaurantes: Canirac

Sin embargo, “se nos pretende retirar de nuestros espacios de venta, porque dicen que afeamos el jardín; a diario acude el inspector Juan de Dios García, para amenazarnos de desalojo y gritarnos muy altaneramente y nosotros no afectamos a nadie”, dijo.

Agregó el quejoso que pedirán a la UGCH, que llamen a cuentas al inspector agresor porque no los dejan trabajar en paz. “Que revisen su conducta, que no analiza la situación en que nos encontramos, que nuestra economía se ha visto mermada por la reducción de horarios de venta y no podemos llevar los alimentos a casa”.

Los expendedores de alimentos explican que no están para violar los horarios y las disposiciones del sector salud en esta contingencia sanitaria, pero que los dejen trabajar porque si no mueren de coronavirus, se morirán de hambre por falta del sustento a la casa, dicen.

Cabe citar que no es la primera vez que tales comerciantes denuncian el hostigamiento ya que, en anterior ocasión, se les pretendió desalojar alegando que debían hacerlo como parte de la rehabilitación del jardín de Tequis.









