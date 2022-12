Al menos 99 colonias de Soledad no cuenta con servicios básicos

En Soledad de Graciano Sánchez se han identificado por lo menos 99 colonias que no cuentan con los servicios básicos, como agua y electricidad, debido a que no están municipalizados y los dueños de las casas ubicadas en esta zona, no cuentan con la certeza jurídica sobre la tenencia de los terrenos donde están construidas sus casas.

Así lo señaló la titular del Instituto de la Vivienda de Soledad de Graciano Sánchez Daiana Anahí Rosas, quien indicó que si bien las 99 colonias es un número que se ha detectado hasta el momento, se estima que la cifra sea más amplia, por lo que siguen trabajando para que la gente se acerque con la autoridad municipal y puedan regularizar su situación.

Indicando que muchos casos de colonias y predios que están en esta situación, se ha identificado que sobre todo organizaciones sociales y algunos falsos gestores, les han prometido las escrituras y no se las han dado, por lo que no tienen certeza jurídica al respecto se ha identificado que no tienen servicios.

“Nos damos cuenta que son colonias irregulares, porque se acercan a la Dirección de Desarrollo Urbano, a solicitar los permisos, que no tienen, porque no cuentan con un documento que respalde que son propietarios de la casa o el terreno, es ello que después van al instituto y nosotros tratamos de hacer reuniones informativas” dijo la funcionaria.

Que refirió que actualmente son 7 predios los que por autorizarse e invitó a la gente a acercarse, para ver cómo les pueden apoyar para actualizar la situación de sus predios.