SNTE sección 52 continuará apoyando a AMLO

A los maestros no nos ha fallado el presidente de la república mexicana Andrés Manuel López Obrador, afirmó el Secretario General de la sección 52 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Martín Rodríguez Ramírez, esto tras conocer el informe de actividades que el jefe de la nación recientemente rindió a los mexicanos.

"Nosotros queremos que le vaya bien al presidente de México, vamos bien, consideramos que se está avanzando, le damos el respaldo al presidente, porque queremos que le vaya bien al gobierno estatal, federal y municipal vemos su gobierno como positivo".

En materia magisterial explicó que en el caso del sector que representa, hasta ahora no les queda a deber nada, pues se han cumplido las promesas que se pactaron a favor de los docentes potosinos "tenemos muy buena relación, esperemos que esto vaya mejorando y que le vaya bien al Gobierno Federal, para que a nosotros también nos vaya bien".

El líder de más de 5 mil profesores potosinos sostuvo que en materia educativa, el Coronavirus no estará afectándolos, debido a que afortunadamente los recursos para el sector ya estaban etiquetados, es decir que este año, no habrá secuelas para el sector "todo va a depender del coronavirus, ahorita no tenemos para cuándo saber, cuántas serán las afectaciones, pero los recursos para el 2020 ya están etiquetados y hasta ahorita no nos han informado de lo que pudiera pasar, pero afortunadamente lo de este año, ya está programado y no hay situaciones que nos arrojen lo contrario".

El jefe del ejecutivo, rindió ayer domingo su informe de actividades, donde manifestó qué más de 15 mil alumnos ingresaron a las universidades Benito Juárez y que además se está distribuyendo recurso para la dotación de becas estudiantiles para los jóvenes de escasos recursos.