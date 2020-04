Salud mental, también dañada por pandemia

“La pandemia por el Coronavirus no sólo nos está enfrentando a problemas de salud pública y física, sino de salud mental”, advierte José Ramón Arellano Cano, Director General del Instituto Temazcalli, organismo descentralizado adscrito al DIF Estatal de San Luis Potosí.

Para sobrellevar varios de los aspectos en torno a la cuarentena por la pandemia por el coronavirus COVID-19, dijo primero, se debe encontrar la necesidad de quedarse en casa y contribuir a que la enfermedad no se propague a la velocidad que podría hacerlo.

Reconoce que este confinamiento obligatorio, puede generar algunos problemas de convivencia, por eso es importante, que si se dan pequeñas discusiones en casa, éstas no deben agravarse, ya que pudieran surgir por estar en un espacio reducido “no permitir que esto derive en violencia, hay que apegarse a las rutinas anteriores también es importante, si se hace trabajo en casa, popularmente conocido como home office, por ejemplo, levantarse a la misma hora como si se fuera a acudir al trabajo y a los niños también levantarlos a la hora en que normalmente van a la escuela. De igual forma, tomar los alimentos a las mismas horas de siempre y no irse a dormir más tarde, ya que no son vacaciones”.

Entre las actividades del día, el especialista en salud mental recomienda utilizar positivamente el internet para seguir, entre otras, rutinas de ejercicio y programas de lectura para mantenerse activo. “Es decir, hay que sustituir las salidas a la calle por este tipo de actividades”.

Pide hacer ejercicios de reflexión y valoración de la estancia en casa. Señala que muchas personas suelen decir que no hacen algunos arreglos dentro de su hogar porque no tienen tiempo y lo han postergado, así que es el momento de aprovechar ese tiempo en casa, lo cual además generará una satisfacción de logro personal, muy importante para la salud mental.

En cuanto al manejo del miedo que acompaña a todo este cambio de rutinas, advierte que es fundamental no sobresaturarse de información negativa, apegarse a fuentes oficiales “a través de internet, consultar las páginas de los gobiernos locales, estatales y nacionales, así como de la Secretaría de Salud, para no caer en alarmas generadas por las noticias falsas (fake news)”.

A los niños también se les debe explicar sobre la situación que se está viviendo en un lenguaje que puedan comprender, y no ocultar el miedo propio, pero sí darle una lección de que como padres están trabajando para la protección de la familia, acatando la restricción de las salidas a la calle y cuidando los aspectos de higiene que son necesarios para evitar el contagio del virus.

“Y para el adulto, también es muy importante hablar, las emociones no se actúan, porque pueden caer en violencia, las emociones se hablan. Al verbalizar nuestros miedos podemos sobrellevarlos. Es importante hablar en estos momentos por teléfono con un amigo, con la misma familia o incluso con algún experto, un psicólogo sobre cómo estamos lidiando con esta situación, qué expectativas tenemos del futuro, cómo vamos a organizar nuestra vida ante los conflictos económicos que puedan surgir, es decir, todo lo que nos genere una inquietud.”.