SLP se ha mantenido por más de 2 décadas sin presentar casos de rabia en humanos

La titular del departamento de Zoonosis de la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado, Fanny Alejandra Montoya Sierra, informó que San Luis Potosí tiene más de 20 años sin casos de rabia en humanos.

Por lo tanto, no hay casos de rabia en el Estado registrados este año.

Dio a conocer que la principal acción de prevención es vacunar contra la rabia, el año pasado el proceso de este tipo se realizó la última semana de agosto y en el mes de septiembre.

Se recordó que la inoculación que llevan a cabo los Servicios Estatales de Salud, SES, Generalmente ocurren de manera gratuita y cuando una persona es mordida por un perro o agredida por un gato u otro tipo de animal, debe acudir a un Centro de Salud y denunciar la agresión, si conocen al animal, este se pone en observación por diez días y si no enferma o muere no se aplica vacuna a la persona.

SI por el contrario no tienen forma de localizar al animal, se les vacuna y se solicita a la población que no manipulen animales silvestres, como zorros, zorrillos, por ejemplo, si no cuentan con la capacitación para hacerlo.

Finalmente cabe añadir que en lo que va del año, la secretaría de Salud del Gobierno del Estado reconoce que han atendido poco más de mil 400 mordeduras de perro.