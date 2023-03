Sequía y rabia paralítica afectan gravemente a ganaderos de Ríoverde

José Adolfo Hernández Medina, Presidente de la Asociación Ganadera del municipio de Ríoverde señaló que hoy día la sequía y la rabia paralítica son las principales causas que afectan la producción de ganaderos de esta región,por lo que exhortó a gobierno Estatal implemente acciones de apoyo para enfrentar esta crisis.

Actualmente y a través de esta asociación ya están realizando los apoyos correspondientes a un total de 82 ganaderos de este municipio, para que así puedan enfrentar esta época de estiaje y la pérdida de 12 cabezas de ganado por fiebre paralítica.

"Ya se comenzó con la entrega de forraje , porque ya varias comunidades empiezan con la muerte de ganado y aunque se estima que sea más se está tratando de que esto no se acreciente. También hemos detectado casos de rabia por eso pedimos ayuda de gobierno Estatal".

Hernández Medina dijo que lo.que más se requiere es la.gestion de vacunas para la reducción del murciélago hematófago, que es la principal.causa del trasmisión de esta enfermedad.

"Lo que se requiere es gestionar vacunas, una campaña para la reducción de este murciélago hematófago, ya que este animal tiene un alcance de 20 kilómetros alrededor de las zonas donde se detectan, entonces los productores nos encontramos en el foco rojo", dijo.

Aunado a esto Hernández Medina apuntó que desde hace un mes le hicieron del conocimiento a las autoridades gubernamentales, sobre el grave estado de sequía.y los preocupantes casos de rabia paralítica que se han registrado, por lo que aún siguen en la espera de apoyo.

"No hay agua, no hay forrajes. Los ganaderos nos estamos juntando para comprar forraje a bajo precio, pero eso no ha evitado que se muera ganado también por la presencia de la sequía".

Por último dio a conocer que las comunidades más afectadas por estás situaciones son la de Valle de Abajo, El Llano, San Francisco, La Rosita y La Alameda.