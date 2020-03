SITTGE denuncia atropellos en sector educativo

Se mantienen atropellos hacia trabajadores que laboran en el sector educativo en el estado, denunció Francisca Reséndiz Lara, secretaria general del Sindicato Independiente de Trabajadoras y Trabajadores de Gobierno del Estado (SITTGE).

La lideresa sindical denunció que se violentan derechos de trabajadores de telebachillerato, institutos tecnológicos y del Programa Nacional de Inglés (Proni); mencionó el caso de un trabajador de telebachillerato que el el año pasado tuvo un accidente que le provocó quemaduras y lo mantuvo internado alrededor de dos meses en la Ciudad de México, "Gobierno no le ha pagado desde agosto argumentando que no trabajó pese a que estuvo internado".

Indicó que ni los trabajadores de telebachillerato ni los de los institutos tecnológicos cuentan con servicio médico; mientras que trabajadores del Proni no han recibido su aguinaldo desde diciembre, además de que los directores de las escuelas ya no les permitieron trabajar este año, por lo que no han percibido salario de enero a la fecha.

SITTGE mantiene un plantón en palacio de gobierno / Daniel Esquivel

Explicó que anteriormente, los maestros de Inglés percibían un salario de mil 700 a 4 mil pesos la quincena, el cual era aportado una parte por la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado (SEGE) y otra por los padres de familia, sin embargo ya no se permitió que continuaran bajo ese esquema.

Ahora se les pidió participar en una convocatoria emitida por la Secretaría de Educación Pública (SEP), sin embargo denunció que al parecer esto es un intento por despedirlos, ya que hay algunos que a pesar de tener 10 años de servicio, no pueden cumplir los requisitos que marca dicha convocatoria.

Reséndiz Lara señaló que son 48 trabajadores de Proni los que se encuentran en esta situación, por lo que estimó que el adeudo que se tiene con ellos, entre salario y aguinaldo, ronda los 400 mil pesos.