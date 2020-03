Asegura STPS que no habrá despidos en empresas, pese a los paros técnicos

Pese a que algunas empresas de la Zona Industrial han anunciado paros técnicos de sus operaciones, ante la contingencia sanitaria por el Covid-19, no se tiene contemplado que haya recortes de personal en éstas, aunque probablemente haya algunas modificaciones en los salarios de los trabajadores.

Así lo señaló el titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), Manuel Lozano Nieto, quien comentó que de manera particular cada empresa está analizando las acciones que pudieran emprender para evitar la propagación del virus, sin embargo hay plantas como la de General Motors, BMW y Goodyear que no frenarán completamente sus operaciones pero sí harán un paro técnico antes de concluir este mes, el cual se extenderá por 15 días.

En ese sentido, informó que ninguna empresa ha considerado despedir personal, pero que sí están haciendo negociaciones con los sindicatos y sus trabajadores, ya que es posible que algunas ajusten en un porcentaje mínimo los salarios, aunque hay otras que sí estarán respetando los sueldos que ya se tienen, pues cuentan con la capacidad económica para solventarlos.

“Lo más importante es que ahorita no hay anuncios de recortes en las plantillas de personal, al contrario, las empresas habían anunciado desde el año pasado que van a crecer este 2020 siguen asegurando que sí van a crecer, van a seguir contratando gente, pero de momento las cosas están así y no sabemos qué pueda suceder después”, expresó.

No obstante, el funcionario manifestó que en caso de que la autoridad declarara una emergencia sanitaria y se tuvieran que detener por completo las operaciones en todos los sectores, a las empresas se les eximen la responsabilidad de pagar los salarios completos y sólo tendrían que pagar un salario mínimo por 30 días, y en caso de que la emergencia continuará aún más tiempo se tendrían que llegar a un acuerdo entre la empresa y el trabajador.

“No hay una regla general, las empresas pueden llegar a negociaciones con los sindicatos y sus trabajadores para ver en qué medida pueden descontarles; finalmente el trabajador se regresa a su casa y en el momento no es una persona productiva, pero no deja de guardar una relación laboral. Hay mucha conciencia de ellos, de que no van a estar laborando y que van a estar recibiendo un salario para que permanezca la relación”, añadió.