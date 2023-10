Sindicato del Cobach si recibió aumento salarial

El director general del Colegio de Bachilleres, COBACH, Ricardo Daniel Centeno Trejo, se vio sorprendido cuando los trabajadores del Sindicato Independiente de su institución, se manifestaron por la falta de aumento salarial, ya que afirma desde hace tiempo se les incrementó y recibieron más recurso en sus nóminas.

El pasado 25 de septiembre los 70 planteles del Colegio de Bachilleres amanecieron con pancartas colgadas donde la base trabajadora integrada por dos mil empleados, denunciaban que no les habían actualizado su sueldo y no se les había aplicado el incremento 2023.

La manifestación del Sindicato Independiente de Trabajadores de Colegio de Bachilleres, SITCOBACH, fue pacífica, sin embargo no descartaban realizar movilizaciones a lo largo y ancho del territorio potosino, si no se asumía la responsabilidad de pagar al personal administrativo y docente, lo que les corresponde, pues mencionaban que desde el pasado 15 de mayo en negociaciones con la Secretaría de Educación Pública, SEP y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, SNTE, se había negociado que tuvieran este beneficio.

Sin embargo, el funcionario Estatal, sostiene que le extrañó mucho la manifestación ya que desde hace cuatro semanas atrás se les aplicó un aumento, de acuerdo al apartado F, debido a las gestiones que hizo la Secretaría de Finanzas, y la dirección general de Colegio de Bachilleres y a una gestión federal "gracias a ello, tuvieron lo que es su aumento. Existe otro apartado que se está trabajando pero aún no se da una firma de acuerdo entre federación y estado y ese no lo podemos estar otorgando ya que no existe esa operación".

Sostuvo que van mezclando los reclamos y consideró que algunos no tienen justificación de ser y confió en que se pueda dar el diálogo y acercamiento con el sindicato para poder llevar una buena relación al pliego petitorio del SITCOBACH.

También se refirió a las constantes quejas emanadas de padres de familia refiriendo que a los estudiantes los condicionan en el uso del uniforme sin embargo mencionó que ese tipo de quejas las deben arreglar entre los directores de la institución y ellos, porque fui justamente fueron los directivos quienes seleccionaron a los proveedores de los uniformes escolares "les he pedido que manden llamar de manera inmediata a los proveedores de los uniformes y les respondan a los jóvenes y padres de familia".