"Sin mi hija, mi vida ha sido un calvario"; Isabel enmudece del dolor

Este día de las madres para Isabel Gallardo, será una vez más una fecha que con dolor llevará a cuestas hasta que encuentre a su hija Karla Patricia Mata Tenorio, quien el 26 de abril del año 2018 desapareció aquí en el estado de San Luis Potosí, donde residía, para jamás volver a saber de ella.

Originaria del estado de Coahuila, la señora Isabel comparte cómo es vivir la ausencia de su hija Karla, a quien hoy en día sigue esperando en la puerta de su casa, con la esperanza de volver a tocar su rostro, abrazar su cuerpo y decirle cuánto la ha extrañado.

Sus lágrimas son incontenibles, pero la sostiene la fuerza que le dan su marido y tres hijas más, que también buscan desesperadamente a Karla. Para la señora Isabel no es fácil hablar de ausencias, menos la de su hija. “El último día que supe de ella fue un jueves 26 de abril del 2018, ella vivía en San Luis Potosí capital desde el año 2015. Todos los días conversábamos, no había hora ni minuto que no supiéramos de ella. Ese día hablé por teléfono con ella, me marcó desde el municipio de Matehuala, le contaba que iba hacer unos tamalitos y que se los iba a mandar hasta su casa, eso fue como a las 15:00 horas de ese día. A las 19:00 horas, volví a marcarle pero no respondió. A partir de entonces mi vida se convirtió en un calvario”.

“No hemos sabido nada de ella, a los varios días, una de mis hijas viajó a realizar la denuncia, posteriormente a los meses de lo sucedido la fiscalía de Matehuala se comunicó para que fuéramos a levantar un acta allá, pero decidimos no hacerlo”, comentó la señora Isabel, quien se dice temerosa al desconocer el municipio y su gente, y porque sabe de primera mano, que quienes también son desaparecidos son los padres de los “tesoros” ausentes, además agregó que “nosotros acudimos a su búsqueda cuando aconteció todo esto, pero ya no volvimos por el miedo”, indicó Isabel.

Hasta el momento se pudo constatar que sólo existe una ficha de “Persona extraviada” activa, perteneciente a Karla Patricia, la cual carece de foto, pero describen en ella sus señas particulares, ésta ficha se encuentra en el antiguo portal de la Procuraduría General de Justicia del estado de Guanajuato, pero ni en el estado de San Luis Potosí, ni a nivel Nacional, hay referencia del estado actual de su desaparición.

RECORDANDO A SU HIJA

Con una voz casi enmudecida por el dolor, Isabel se animó a platicar un poco de su hija, de su recuerdo, su personalidad y qué es lo que más añora de su presencia.

“Mi hija era una persona muy entregada, siempre buscaba cómo salir adelante. Vendía zapatos, cobertores, joyería, bolsas, era una mujer emprendedora”. El llanto de Isabel estremece, sin embargo continúo compartiendo la bella personalidad de Karla Patricia, “ella es una persona muy noble, de todas mi hijas ella era la más apegada a mí, siempre al pendiente de todos nosotros. No había día que no me dijera cuanto me amaba.

Ella nunca fumó, no tomó, era una mujer recta y trabajadora. Vivió 10 años en los Estados Unidos, y nunca quiso que a nadie le faltara algo o pasará carencias, siempre compartió lo suyo con la gente, fue o es una excelente hija”, señaló Isabel.

SIN AYUDA, UNA BÚSQUEDA DOLOROSA

Desde que se le vio por última vez a Karla Patricia salir de su hogar en San Luis Potosí y no volver más, para la familia Mata Tenorio, su búsqueda se convirtió en una forma de vida, pero hasta el momento sólo ellos, heroicos como ningún otro, llevan el estandarte de encontrar a su hija y hermana.

Actualmente sólo han recibido apoyo moral de diversos colectivos, para difundir fichas de búsqueda por las redes sociales, como los son “Tesoros perdidos”, “Familias Unidas por la dignidad de los nuestros”, “Colectivo Familias Unidas por Nayarit”, “Familias en búsqueda” y “Ni una menos”, por mencionar algunas.

“Ellos ponen que se busca a mi hija, y comparten su foto, al igual que el investigador David Nostas, “El buscapersonas”, que fue de los primeros que me ayudó a difundir la noticia de mi hija, pero hasta el momento no hemos recibido apoyo de ninguna institución”, manifestaron.

Y a pesar de ello hoy día no han recibido pista o información alguna del paradero de Karla. “Nadie, nadie nos ha dado alguna información, no sabemos qué pasó”, confesó entre lágrimas Isabel.

SER MADRE ENTRE EL TEMOR Y LA ANGUSTIA

Para Isabel es una tortura pasar los días sin su hija, “Los primeros días fueron los más difíciles, porque se llega al grado de querer una volverse loca, por no saber de ella, de extrañar sus llamadas, sus risas. Saber que esa persona que te despertaba no está, saber que te hace falta tu hija, es muy doloroso”.

Hay un temor que paraliza a Isabel, y la hace realizar la búsqueda de su hija bajo sus condiciones y posibilidades. Sin duda es una pena que no se acaba al pasar de la noche, se agrava con los días y, sólo la fé y el amor de familia la mantienen fuerte, “Sólo Dios es el único que nos puede ayudar, porque ni las leyes lo hacen. La última vez que vi a mi hija, fue unos días antes de su desaparición, vino a Coahuila el 21 de abril del año 2018 porque el 22 es mi cumpleaños, hablamos días después, donde escucharía por última vez su “te amo mamá”. Extraño a mi hija y la quisiera de vuelta”, exclamó.

Las últimas palabras de Karla, fueron escritas a través de su perfil de facebook, donde compartió un coro cristiano donde se leía “Aunque pasen los días, siempre confiaré en Dios”, y son estas palabras las que hacen que Isabel Gallardo, su madre, no se rinda y siga buscándola, llamándola hasta con el pensamiento y trazando en cada sueño su rostro hasta poder verla de nuevo.