Sin ley seca, con calor y dinero, la gente desairó Consulta Popular

Tal vez no fue “La más baja votación de todos los tiempos!!”, como lo tuiteó el ex presidente de México -y afectado directo del tema- Vicente Fox Quesada, sin embargo, al menos en apariencia, la Consulta Popular de este primer día de agosto en San Luis Potosí resultó desairada.

Como lo dijo a El Sol de San Luis un ciudadano que acudió apenas instalado y abierto el módulo ubicado en el parque de Balcones del Valle -donde solo estaban cuatro funcionarios de casilla-, “venimos a votar porque nos interesa que se haga justicia, a los que no les interesa, seguramente no vendrán”.

Norma Rivera | El Sol de San Luis

Ahí, un poco más tarde, en el módulo divido en dos: “de la A a la K y de la L a la Z”, una funcionaria de casilla reveló que: “muchos de los votantes que llegan, se retiran de inmediato porque su sección no corresponde. Además no he visto gente joven”.

San Luis Potosí fue una de las entidades en las que se determinó no aplicar la Ley Seca, el anuncio -cuando la medida se toma- advierte a la gente de un evento importante, casi siempre relacionado con comicios, esta vez no lo hubo.

Norma Rivera | El Sol de San Luis

La Ley Seca no fue decretada esta vez “dado que no hubo una competencia por algún cargo, sino más bien es la opinión sobre temas de relevancia para la ciudadanía, el tema de la gobernabilidad no está en riesgo”, se arguyó desde gobierno del estado.

Otro entrevistado dijo “luego del día de pago la gente ocupa su día de descanso para ir e hacer pendientes, orita traen dinero”, la gente sabía que se realizaría este ejercicio de justicia y democracia, muchas veces promocionado por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en la mañanera, pero tal vez no fue lo suficientemente anunciado el día en que se realizaría.

Desde las primeras horas fue reportada una escasa participación de la ciudadanía, nunca hubo filas en las mesas receptoras que iniciaron, algunas a las ocho de la mañana, otras más tarde.

Aunque el objetivo de la Consulta Popular es investigar a los expresidentes, Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto, por delitos cometidos en sus gobiernos, la pregunta que se hizo fue: “¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?”, a pesar de las muchas advertencias de que la boleta estaba lejos de mencionar a los ex mandatarios, mucha gente salió decepcionada.

Las medidas de sanidad fueron pertinentes en los módulos visitados, a todas las personas se les ofreció gel antibacterial y los funcionarios utilizaron desinfectante para limpiar en cada ocasión las mamparas.

La buena noticia es que, a la par de la baja afluencia, los incidentes fueron prácticamente nulos, y los que ocurrieron fueron menores, como gente que reclamaba por algún retraso en la apertura.