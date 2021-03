Sin éxito coalición "Sí por San Luis": Ivonne Ortega

La ex gobernadora priísta de Yucatán Ivonne Ortega vaticinó que la coalición del PRI, PAN, PRD y PCP en San Luis Potosí no tiene garantizado el éxito porque en los hechos, no tienen unidad ni coincidencias ya que por un lado hacen acuerdos electorales y por el otro, apoyan a MORENA en la Cámara de Diputados y Senadores.

“Por un lado dicen que están unidos para buscar el voto de los ciudadanos pero por otro, una parte de esa coalición apoya al presidente de la República Andrés Manuel López Obrador en los temas más controvertidos que se votan en el Congreso de la Unión, lo que demuestra que no hay congruencia”.

Ivonne Ortega quien actualmente milita en el partido Movimiento Ciudadano, estuvo en esta capital para apoyar el arranque de campaña de la candidata al gobierno del estado Marvely Costanzo y aseguró que se trata de una propuesta joven, fresca que revolucionará la política en San Luis Potosí.

La política yucateca dijo que se fue del PRI después de 29 años de militancia porque el instituto político perdió su esencia, sus causas y se convirtió en un organismo controlado por un grupo encabezado por el actual dirigente, que se apropió de las candidaturas para los diferentes cargos a favor de él y sus amigos.

“El PRI está secuestrado por unos cuantos y no sé como le vaya a ir en las próximas elecciones pero seguramente no muy bien por esta y otras causas que todos conocemos”, expuso.

Del gobierno de la República que encabeza Andrés Manuel López Obrador dijo que “siempre dice que tiene otros datos para protegerse de los señalamientos del INEGI, del órgano de seguridad pública y de salud que son los que proporcionan información real sobre lo que está pasando”.

Una pandemia descontrolada, una economía que no crece y un país en manos de la delincuencia es lo que está pasando y lo que no se quiere reconocer desde la presidencia, apuntó.