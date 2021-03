Sólo dos funcionarios se han separado de su cargo

Hasta el momento solo el alcalde con licencia, Gilberto Hernández Villafuerte, y la ex directora de Servicios Municipales, Dolores Eliza Garcia Roman, han solicitado permiso para separarse de sus funciones, tras aspirar a un cargo de elección popular en las elecciones de 2021

Al respecto, el Secretario General, Ernesto Barajas Abrego, dijo que “hasta donde yo tengo conocimiento, nadie más ha entregado su renuncia o solicitud para ausentarse, de los regidores tampoco nadie ha solicitado separarse”, indicó.

Por otro lado, la licencia en el caso del alcalde se otorgó hasta el 30 de septiembre, y la de la ex funcionaria, es temporal, sin embargo no se precisó por cuánto tiempo, y en ambos casos no hay pago por sueldo o algún tipo de indemnización.

Supliendo a Hernández Villafuerte, quedó como alcalde interino, José Gerardo Zapata Rosales, mientras que hay un encargado de despacho en la dirección arriba mencionada;

Barajas Ábrego, señaló que se garantiza el pleno respeto a la ley electoral y a la ciudadanía, por lo que el trabajo en las distintas áreas municipales seguirá brindándole de manera normal, sin intromisión alguna del proceso a favor de ningún aspirante o candidato político.

Indicó que en el tema de carácter electoral, por parte de la Secretaría General y la Contraloría Interna, se estarán realizando pláticas para brindar información a los servidores públicos, para que se apeguen de manera estricta a lo que establece la Ley.

“Se les dará la información de qué es lo que se debe y lo que no se debe de hacer en el proceso electoral, que si bien es cierto ya comenzó, pero a partir de que se den los registros formales en el estado para las campañas constitucionales, nosotros tenemos agendada la inducción de los funcionarios públicos del Ayuntamiento”, precisó.