Sigue la desbandada en el PRI; se van 2 liderazgos huastecos

Liderazgos de la huasteca potosina dejarán las filas del PRI para sumarse al Partido Verde Ecologista de México y fortalecer el proyecto a favor del San Luis Potosí que encabeza el gobernador Ricardo Gallardo Cardona.

La ex secretaria general del partido tricolor y quien recientemente anunció su renuncia tras 28 años de militancia, la diputada Yolanda Josefina Cepeda Echavarría, señaló que la ex alcaldesa de Tancanhuitz que además es su suplente, también se va del partido así como su ex coordinador de campaña, coordinador del Instituto Reyes Heroles en Tamazunchale y deportista reconocido Carlos Zúñiga.

Este miércoles, el PVEM realizará una conferencia de prensa donde la legisladora, su equipo de trabajo y los liderazgos huastecos, darán a conocer la incorporación de más priistas al proyecto del Partido Verde, “porque tenemos la convicción de seguir trabajando por la región y el mejor lugar para hacerlo es desde ese instituto político, con cuyas políticas públicas coincidimos”.

Sobre la postura de la presidenta del PRI Sara Rocha Medina, que ha minimizado la renuncia de integrantes del partido, Cepeda Echavarría expuso que “habla de una persona que no conoce las entrañas del partido, de la militancia, y eso es evidente, por ello las consecuencias de que opten mejor por irse a apoyar otro proyecto”.

La legisladora Cepeda Echavarría señaló que el fin de semana estuvo con personas indígenas de la zona huasteca, escuchando sus propuestas, necesidades y comprometiéndose a la gestión de apoyos “porque nosotros siempre estamos cerca de ellos, respaldándolos, escuchándolos”.

Insistió en que “vendrá mucha gente este miércoles, mi equipo de trabajo, liderazgos, porque es momento de las definiciones y coincidimos con el gobernador Ricardo Gallardo para trabajar por las personas que más necesitan”.