Si directivos de escuelas cobran cuotas de padres de familia, deben ser sancionados: Claudia Tristán

Los directivos de planteles escolares que impidan el acceso a alumnas y alumnos por no cubrir las cuotas de las asociaciones de padres de familia, se hacen acreedores desde una llamada de atención hasta un acta administrativa, dijo la diputada María Claudia Tristán Alvarado.

“Para los directivos, por supuesto que hay una sanción, hay un procedimiento que, dependiendo el hecho o cuánto haya sido, puede ser desde una llamada de atención verbal hasta una situación de un acta administrativa”.

La presidenta de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología del Congreso del Estado consideró que no se debe olvidar que las cuotas de padres de familia que se establecen en los planteles escolares son voluntarias, por lo que no es motivo para que autoridades educativas impidan el ingreso de los menores para llevar a cabo sus estudios.

“Al ser voluntarias, creo que no deben ser motivo de que no dejen entrar o que no les presten el servicio educativo; lo entiendo, porque he sabido que las asociaciones de padres de familia se ponen en un plan de exigencia, pero esto debe de dialogarse”.

Tristán Alvarado manifestó que la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado, (SEGE) cuenta con áreas específicas para atender las quejas y reclamos de los padres de familia, además de los supervisores o inspectores escolares que deben atender estas situaciones, que no son desconocidas ya que existen zonas escolares donde se presentan con más regularidad estas situaciones.

En relación a la falta de agua en algunos planteles escolares, indicó que tiene conocimiento de que se han implementado planes emergentes para surtir con pipas los planteles, y también se ha contado con el apoyo de padres de familia para atender estas situaciones.