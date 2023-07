Inscripciones de escuelas no deben de estar condicionadas al pago de cuota de padres de familia

Las inscripciones en las escuelas no deben de estar condicionadas al pago de la cuota de padres de familia, que si bien son un apoyo para las escuelas, no deben ser tomadas en cuenta para ingresar a las instituciones, aseguro José Juan Castro Castillo, titular de la Dirección de Educación en Soledad de Graciano Sánchez.

Quien indicó que en conjunto con la Secretaria de Educación, se mantendrán atentos para evitar que se presenten casos en donde las y los estudiantes no puedan ser inscritos por esta causa, ya que reiteró, no debe ser una condicionante para lograr la inscripción.

“En el caso de las inscripciones que llegan a ser condicionadas a pagar antes las cuotas de padres de familia, no están permitidas, sabemos que es un apoyo importante para las escuelas, pero el que no se pague, no debe ser una condicionante para que la o el estudiante pueda ingresar a la institución” aseguró el funcionario.

Que indicó que otro tema en donde se mantendrán atentos, es en las listas de útiles escolares, esto con la finalidad de que no haya abusos o peticiones excesivas hacia madres y padres de familia, que en muchas ocasiones ven mermada su economía durante esta temporada precisamente por la compra del material necesario para que sus hijos estudien.

Señalando que en este ámbito, al igual que como ocurrió el año pasado, se tendrá el apoyo del gobierno estatal y municipal con la entrega de útiles escolares, aunque también pidió que se pueda reciclar el material que se ha utilizado en años anteriores, ya que en muchos de los casos aún es de utilidad.