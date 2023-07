Ningún directivo escolar puede detener documentación escolar por cuotas pendientes

Las fiestas de graduación no son responsabilidad de los directivos sino de los familiares de los estudiantes

La presidenta de la Comisión de Educación del Congreso del Estado diputada Claudia Tristán Alvarado señaló que ningún directivo de algún plantel escolar puede retener la documentación oficial de un alumno, porque tenga adeudos de las cooperaciones que organizan los padres de familia para diversas acciones.

Norma Rivera | El Sol de San Luis

En todo caso, son los propios padres de familia los que deben ponerse de acuerdo y solucionar el problema; el llamado y el exhorto es a que ningún directivo retenga documentación por temas de cuotas pendientes, “nosotros como maestros y como responsables de las instituciones, lo que debemos de hacer es revisar que se haya certificado el alumno y entregarle su documentación correspondiente”.

La legisladora que es maestra y ex líder sindical del magisterio, estableció que “si adeudan alguna cuota, alguna situación de padres de familias, que sean los padres de familia los encargados de revisar esos temas, pero al alumno no se le pueden retener documentos, no puede ser objeto de discriminación en esa parte, sino todo lo contrario, decirle bueno, a lo mejor aquí adeudas con los padres de familia, pónganse de acuerdo, aquí está todo completo”.

La diputada Tristán Alvarado manifestó que en los casos de las graduaciones tampoco los profesores tienen nada que ver, “no se les puede decir que tienen qué pagar, es decir, todo lo extraordinario no es obligatorio, “luego los papás propiamente quieren hacer una mega fiesta por cuestiones, a lo mejor culturales, a los mexicanos, los potosinos, nos gusta ver que nuestros hijos se vean y se vean bien, pero bueno, hay que respetar eso”.

Pero bajo ninguna circunstancia esta situación se debe vincular con documentación oficial, “cuando los directivos de los planteles escolares están involucrados en estas situaciones, de retener papeles, hay que conminarlos a actuar correctamente, “y si no, los padres de familia tienen la instancia correspondiente, que es la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado o el Sistema Educativo Estatal Regular, para recurrir y que esta situación se arregle de manera inmediata”.