Sequía en Valles: 26 planteles se quedaron sin agua la semana pasada

En total fueron 26 instituciones educativas del municipio huasteco de Ciudad Valles que sufrieron por el desabasto generalizado de agua y esos mismos planteles, tuvieron que cerrar sus puertas ante la imposibilidad de ofrecer los más mínimos servicios de higiene, confirmó el secretario de Educación de Gobierno del Estado, SEGE, Juan Carlos Torres Cedillo.

Al parecer, la situación del desabasto del vital líquido duró poco tiempo, pues ya se regularizaron las actividades escolares, aunque a partir de esta situación se sentó un precedente para estudiar lo que está sucediendo.

“Ya reanudamos labores en las 26 instituciones que suspendimos clases presenciales, pero estuvieron de manera híbrida y en educación a distancia; desgraciadamente la temporada de calor apenas inicia y estamos trabajando sobre todo con las instituciones como la Comisión Estatal del Agua, CEA como el organismo de agua potable de todos los municipios para que consideren el abasto a las instituciones educativas, que es un líquido esencial y servicio básico para poder desempeñar nuestra función y poder brindar de alguna manera la educación de una manera digna a los estudiantes”.

Explicó que, en total fueron afectadas 26 instituciones educativas de las cuales 24 pertenecían al nivel básico, principalmente eran secundarias, y dos de nivel superior que fue el Instituto Tecnológico de Ciudad Valles y la Universidad Intercultural.

La escasez del vital líquido obedeció a que efectivamente el organismo operador de agua de la localidad, DAPAS, no abasteció a las escuelas debido a la poca carga del río o de algún pozo “no les abasteció en todo el fin de semana, empezó la semana, llegamos al primer día, estuvieron presentes empezaron los problemas y ya el martes y miércoles decidimos suspender de manera presencial, pero no la programación que ya tenemos”.

Las clases continuaron en las diversas modalidades con las que se puede trabajar y se hizo cubriendo la currícula que se encuentra en un cuadernillo de trabajo de la dependencia, que es instrumental de la pandemia que se utiliza por si se volviera a presentar algún otro incidente como ya sucedió “y esto nos permite que no perdamos clases nos tenemos que acostumbrar ya estas situaciones secretario es decir que ya no se suspendan”.

Aseguró que precisamente la educación a distancia les dio esa oportunidad de tener una alternativa para no suspender como en la pandemia y no volver a sufrir esos retrasos de tanto tiempo, sin afectar a ningún maestro o alumno “aquí ya hay un seguimiento y tenemos que entender que sigue de manera presencial la clase, el programa sigue adelante para finalizar con el calendario oficial en tiempo y forma, suspendieron, pero no perdieron exactamente las clases”.