Seguirá presión para que SEGE cumpla con pagos a maestros de Telesecundarias

El maestro de Telesecuandaria, Neftalí Ulises Delgado Salazar, aseveró que se han dado acuerdos con Gobierno del Estado para el pago a tiempo de sus salarios y de prestaciones como es el aguinaldo, por lo que estarán al pendiente y presionando para que la Secretaria de Educación del Gobierno del Estado, SEGE, cumpla los compromisos hechos durante la madrugada de este miércoles, de paso aprovechó para deslindarse del grupo de profesores que bloqueó la carretera 57.

Expuso que pertenece al grupo de maestros de Telesecundaria que tomaron este martes la SEGE, la cual liberaron después de medianoche, luego de una reunión con el secretario de Educación, Ernesto Barajas, además indica que la movilización orquestada en la carretera 57 la realizaron maestros jóvenes de Telesecundaria que buscan hacerse líderes.

Patricia Calvillo | El Sol de San Luis

Durante todo el martes, sólo enviaron emisarios y decidieron no liberar las instalaciones de la SEGE hasta reunirse con Ernesto Barajas, quien los recibió hasta las 11 de la noche y se comprometió a que se iba a pagar en tiempo y forma en lo que resta del año, y para ello este miércoles viajaría a la Ciudad de México para gestionar recursos ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, SHCP.

Buscan tener certidumbre laboral y sobre todo la garantía de qué recibirán la próxima quincena y se les garantice el pago del aguinaldo, además que en el presupuesto del próximo año se les garanticen los recursos necesarios y evitar manifestaciones.

De los 55 mil millones de pesos de presupuesto que tendrá el Gobierno del Estado para el 2022, buscan que se les asignen mil millones de pesos, de estos, 600 millones serían destinados para el pago de los jubilados y 400 para los activos, puesto que del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE), sólo llega el 50 por ciento para los salarios de maestros de telesecundaria y de los otros niveles el cien por ciento.

Adelantó que, también piden que se atienda el pliego petitorio de seis puntos que ya habían entregado, en los que se encuentran 20 días más de aguinaldo, 30 días de bono de permanencia, 6 horas-clase, entre otros a los que se le dará continuidad.

El grupo de maestros de telesecundaria que bloqueo la carretera 57, “tienen otros intereses que no están dentro de nuestros ámbitos, y si son manejados por otras cuestiones por Primo Dothe o Eli Cervantes desconocemos, se comenta que están siendo manejados por ellos, no nos consta, es lo que se comenta”.

Abundó que la situación es que “a nosotros el sindicato nos tiene considerados no gratos, por siempre decirles sus verdades, entonces el sindicato maneja este tipo de grupos. Nosotros no estamos manejados por nadie y nadie nos dice qué hagamos, nosotros decimos no nos han pagado vamos a tomar la SEGE y seguiremos presionando para que se cumpla, solo queremos que no se burlen de nosotros y nos paguen puntualmente porque ya estamos hartos de que nos vea la cara de tontos”.