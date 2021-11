Gobierno no tolerará daños a terceros por manifestaciones: Guadalupe Torres

Existen intereses políticos detrás del problema de Telesecundarias, a pesar de ello el bloqueo a la 57 se resolvió de forma pacífica.

La integridad y el derecho al libre tránsito de las personas será salvaguardado en San Luis Potosí, advirtió el titular de la Secretaría General de Gobierno, José Guadalupe Torres Sánchez.

El funcionario estatal destacó que gobierno del estado logró resolver de forma pacífica y con éxito el bloqueo a la carretera 57 registrado la mañana de este miércoles, “en todo momento se va a salvaguardar la integridad de las y los potosinos, así como su derecho al libre tránsito, en San Luis Potosí estamos poniendo el orden que se necesita”.

Argumentó que, aunque se resolvieron las inconformidades del grupo de profesores de Telesecundarias, lo que quedó documentado y firmado por sus dirigentes, “hubo un bloqueo a las vías de comunicación que responde a un grupo radical, con intereses distintos a la solución de sus problemas”.

El encargado de la política interna en el estado señaló que el grupo de inconformes ni siquiera tienen claras sus exigencias, y las que exponen tienen un sesgo político, detrás estas se encuentran manipulando los senadores Primo Dothé Mata y Eli Cervantes, acusó.

La administración estatal tiene asegurado el recurso para el pago de la nómina de las Telesecundarias, para lo cual se solicitaron créditos quirografarios que ya están autorizados y serán pagaderos a corto plazo, aunque las autoridades estatales insistirán ante la Federación en la solución de este tema, ya que San Luis Potosí es el único Estado del país que hace frente al 50 por ciento de la nómina de este subsistema que asciende a 880 millones de pesos anuales.

Finalmente, Torres Sánchez insistió en que el Gobierno del Estado no permitirá que se afecte a terceros, así como que siempre se buscará el diálogo para la solución de los diferentes problemas que se presenten en San Luis Potosí, para que le vaya bien a las y los potosinos, que no se detenga la economía y que grupos políticos no bloqueen el desarrollo.