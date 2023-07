SEGAM encargada de intervenir en hechos de Planta Calidra

Quejas por supuestas funciones irregulares de planta Calidra "El Zacatón", también deberán ser evaluadas por la Secretaría de Gestión Ambiental (SEGAM), para aplicar las medidas y mecanismos para regular y llevar el control de la posibles emisiones contaminantes que denunciaron vecinos de Bosques de La Florida al Ayuntamiento de San Luis Potosí.

Así lo refirió el director de Ecología y Manejo de Residuos de Ayuntamiento de San Luis Potosí, Maximino Jasso Padrón, quien estuvo presente en un mesa de diálogo con residentes de este fraccionamiento, quienes le solicitaron a la administración municipal atender sus demandas referente a los permisos de funcionamiento y actividades ilegales que se han detectado en esta planta de hidratación de cal.

"La autoridad responsable es la SEGAM. En segundo lugar, al ser o tratarse de este tipo de materiales, que son los que se están reportando en esta queja, pues también incluye temas de la Federación que tenemos que revisar si hay competencia o no. También tenemos que ver si la Comisión Nacional del Agua (Conagua) participa o no, en razón, a si se tiene o no fuentes fijas de extracción de agua y en tercer lugar tendríamos nosotros que revisar la competencia municipal que solamente habla de dictamen de funcionamiento", explicó.

Jasso Padrón también detalló que dentro de la competencia de su dirección, se realizará un operativo especial, para estudiar la actividad de esta planta, sin embargo enfatizó que dentro de esta reunión se acordó con las y los afectados de llevar a cabo todo este proceso de manera cautelosa, debido a la situación jurídica que también le asiste a la empresa.

"El presidente municipal, fue muy claro con la actividad que vamos a realizar y quiero decirles que también en acuerdo con el secretario general de Ayuntamiento , decidimos ser de lo más prudentes porque pues al final de cuentas necesitamos tener certeza jurídica. Nosotros vamos a estar muy responsables pues ni los vecinos ni nosotros queremos que esto se vuelva un asunto político", señaló.

Aunado a esto Jasso Padrón aclaró que su Dirección y el ayuntamiento conforme lo establecen sus competencias y dejo claro también que, está planta también puede recurrir a una defensa legal si lo considera pertinente, en caso de que quisiera demostrar que las acusaciones de las que es objeto no fueran reales.

"Nosotros somos un primer respondiente pero para ello pues tenemos que revisar las rutas legales, porque al final tanto la empresa tiene su derecho a poder defenderse como los ciudadanos tienen derecho a poder exigir. Yo creo que estamos en una en una apertura total, el ejemplo es que claramente hoy el presidente municipal acertadamente lo recibió y nosotros pues esperamos las indicaciones, que él nos dé respecto", sentenció.